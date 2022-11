Holanda 1×0 Senegal (Crédito: Divulgação/OnsOranje)

Não foi fácil, mas a Holanda confirmou seu favoritismo no Grupo A ao superar Senegal por 2 a 0 nesta segunda-feira, em sua estreia na Copa do Mundo. Os europeus passaram quase 80 minutos até conseguir finalizar ao gol dos africanos, no estádio Al-Thumama. Até que aos 39 do segundo tempo, um cochilo na marcação permitiu que Frenkie De Jong cruzasse na pequena área. O goleiro Mendy saiu errado e Cody Gakpo cabeceou forte para as redes. Nos acréscimos, em nova falha de Mendy, que rebateu mal um chute de Depay, Klaasen definiu os 2 a 0.

Até o primeiro gol do jogo, Holanda e Senegal faziam um duelo intenso, em que a marcação prevalecia sobre a criatividade. Talvez pela ausência do senegalês Sadio Mané, cortado da competição por lesão, e do holandês Memphis Depay, que entrou somente aos 62 minutos, o fato é que mesmo tendo circulado a bola, até com velocidade, mas as chances de gol foram raras. Senegal finalizou pouco (duas tentativas, sem maior perigo). Quanto à Holanda? Nem sequer finalizou. E, se houve algum destaque, foi a intensa batucada feita pela animada torcida africana.

Mesmo depois da entrada de Depay, demoraram minutos para que os holandeses criassem situações de perigo. Na melhor chance da partida, aos 18 do segundo tempo, Idrissa Gueye acertou uma bomba, mas o goleiro holandês defendeu. Para aliviar de vez o susto, mesmo se o gol houvesse, acabaria sendo impugnado pelo VAR, já que Diatta estava impedido no lance.

A vitória holandesa começou a ser construída aos 39 minutos. Gakpo antecipou Mendy e abriu o marcador, de cabeça. Inicialmente, Senegal teria oito minutos de acréscimos para buscar o empate. Mas a arbitragem deu mais dois e quem aproveitou foi a seleção europeia. Depay bateu forte, Mendy não segurou e a sobra caiu nos pés de Klaasen, que fechou o marcador

Apesar de derrota, nem tudo está perdido para os senegaleses. Em busca da recuperação, terão pela frente o Equador e, na última rodada, o fraco Catar. A má notícia para eles é que depois de perderem o astro Sadio Mané, tiveram nova baixa ofensiva no jogo contra a Holanda: aos 19 minutos da etapa final, o atacante Kouyaté saiu de maca e não deverá mais jogar no Mundial.

FICHA TÉCNICA

SENEGAL 0 X 2 HOLANDA

SENEGAL – Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé e Abdou Diallo (Jakobs); Kouyaté (Pape Gueye), Gana Gueye e Nampalys Mendy; Diatta (Nicolas Jackson), Boulaye Dia (Bamba Dieng) e Ismaila Sarr. Técnico: Aliou Cissé.

HOLANDA – Noppert; De Ligt, Van Dijk, e Aké; Dumfries, Berghuis (Koopmeiners), Frenkie de Jong, Gakpo (De Roon) e Blind; Janssen (Depay) e Bergwijn (Klaassen). Técnico: Louis van Gaal.

GOLS – Gakpo, aos 39, e Klaassen, aos 54 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

CARTÕES AMARELOS – Gana Gueye e Nampalys Mendy (Senegal) e De Ligt (Holanda).

PÚBLICO – 41.721 presentes.

LOCAL – Al Thumama, em Doha.