Treino da Holanda (foto: OnsOranje)

Ainda sem encantar na Copa do Mundo do Catar, a Holanda abre as oitavas de final tentando confirmar seu favoritismo diante dos Estados Unidos, neste sábado, às 12h, no Estádio Nacional Khalifa, na cidade de Doha. A partir desta fase a competição é disputada no sistema de mata-mata. Quem vencer avança e o empate leva a definição para prorrogação de 30 minutos. Caso persista o empate, a vaga será definida nos pênaltis. O brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o árbitro deste jogo.

A Holanda tem evoluído dentro da competição, apesar da falta de encanto. Terminou a fase inicial como líder do Grupo A, com sete pontos e invicta. Na estreia fez 2 a 0 em Senegal em jogo no qual levou sufoco, depois empatou por 1 a 1 com o Equador novamente passando aperto, e na última rodada superou o frágil time anfitrião, o Catar, por 2 a 0.

O experiente técnico Louis Van Gaal tem apostado na evolução do time a cada jogo. Por isso, ficou contente por contar com dois jogadores importantes e que preocupavam os médicos. Um deles é o meia Frenkie de Jong, grande destaque da primeira fase, que sentiu dores musculares, porém está confirmado. Outro é o atacante Memphis Depay, recuperado de uma lesão na coxa direita.

Van Gaal alertou seus jogadores sobre as dificuldades que espera para este jogo. “O time deles (Estados Unidos) é muito forte fisicamente. Eles correm muito e isso dificulta para qualquer adversário, mas nós temos que nos impor e dar o máximo em campo. Eles sabem que têm chance de avançar e também vão se desdobrar” previu o holandês.

O selecionado americano terminou sem segundo lugar do Grupo B, com cinco pontos, dois atrás da Inglaterra, com sete. Os americanos também seguem invictos, pois empataram na estreia com País de Gales, por 1 a 1, depois seguraram o 0 a 0 com a Inglaterra. Na terceira rodada, buscaram o resultado que precisavam ao vencer o Irã por 1 a 0, com gol de Pulisic, o jogador mais talentoso do time.

E foi justamente Pulisic que preocupou a comissão técnica nos últimos dias. Ele sofreu uma pancada na região pélvica e, por isso, passou a ser uma dúvida. Mas a confiança é de que seja escalado desde o início do jogo. A ideia de Gregg Berhalter é utilizá-lo até o momento que ele suportar as dores. O volante Mckennie e o atacante Sargent também reclamaram de dores musculares, mas estão confirmados na formação inicial.

O técnico americano tem um bom conhecimento sobre o futebol holandês. O ex-zagueiro atuou na Holanda por seis anos – entre 1994 e 2000 – em dois clubes médios: Zwolle e Camburr. Ele garante que lá adquiriu muito conhecimento sobre espaços, posicionamentos e, principalmente, as triangulações usadas pelos holandeses com tanta eficiência. Ainda passou pelo futebol inglês – Crystal Palace e pela Alemanha, onde defendeu o Energie Cottbus e 1860 Munique. Ele encerrou a carreira pelo Los Angeles Galaxy, em 2012.

“Tudo que aprendei como jogador é importante, mas no futebol o que vale é competir e vencer, o que vamos tentar fazer diante da Holanda”, assegurou.

Este será o terceiro jogo apitado pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio no Catar. Ele será auxiliado pelos compatriotas Bruno Boschilia e Bruno Pires. Antes, ele dirigiu Senegal 0 x 2 Holanda e Polônia 2 x 0 Arábia Saudita.

FICHA TÉCNICA

HOLANDA X ESTADOS UNIDOS

HOLANDA – Noppert; Timber, Van Dijk e Ake; Dumfries, De Roon, Frenkie De Jong, Blind e Klaassen; Gakpo e Depay. Técnico: Louis Van Gaal

ESTADOS UNIDOS – Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream e Robinson; McKennie, Adams e Musah; Weah, Sargent e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

HORÁRIO – 12h (de Brasília).

LOCAL – Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.