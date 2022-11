Inglaterra 0x0 EUA (Crédito: Divulgação/@England)

Integrantes do Reino Unido, a favorita Inglaterra e o desesperado País de Gales fazem um duelo com sabor ainda mais especial na Copa do Mundo do Catar. Os rivais se enfrentam pela terceira e última rodada do Grupo B e dependem apenas de si para avançar às oitavas de final, apesar de chegarem à “decisão” em momentos distintos. A partida será realizada nesta terça-feira, às 16h, no Estádio Ahmad bin Al, em Al Rayyan, no Catar.

A Inglaterra está em situação bastante tranquila. Como goleou o Irã, por 6 a 2, e empatou sem gols com os Estados Unidos, lidera com quatro pontos e avança até mesmo com derrota. O País de Gales, por outro lado, empatou com os americanos, por 1 a 1, e perdeu para o Irã, por 2 a 0. Assim, está na lanterna (4º) com um ponto. Irã, com três, e Estados Unidos, com dois, se enfrentam no mesmo horário.

Para os galeses avançarem, apenas a vitória interessa. Para não depender do outro jogo, terão de vencer a partir de três gols. Se ganhar por menos, precisam torcer por um empate na outra partida.

Do lado inglês, o técnico Gareth Southgate não poderá contar com o defensor Ben White, que ficou de fora do último treino. Jordan Henderson, que entrou bem no último jogo, deve ganhar a vaga de Bellingham. Outros que podem aparecer logo de início são Grealish e Phil Foden. Se isso ocorrer, Mason Mount e Bukayo Saka deixam o time.

Southgate minimizou a rivalidade entre a Inglaterra com País de Gales e confirmou que irá com seu time mais forte para terminar em primeiro do grupo. “Nós sabemos que eles têm uma motivação adicional, como no caso de quaisquer países que têm fronteiras próximas. É uma ótima rivalidade esportiva, nada além disso. Temos uma chance de terminar em primeiro no grupo e vamos escolher um time para vencer. Essa é a nossa prioridade”, cravou.

Já o técnico Robert Page precisará mexer no seu time em busca da primeira vitória do País de Gales após 64 anos. O goleiro Wayne Hennessey foi expulso no último jogo. Danny Ward entrou na última rodada e deve ser mantido. Outra novidade é o experiente Joe Allen, que volta a ficar à disposição após lesão, mas deve iniciar no banco.

Page admitiu a frustração ao ser derrotado pelo Irã. “Fiquei desapontado, mas não vou descartar a classificação. Queremos fechar da melhor forma possível. O time não conseguiu chegar ao padrão que estabelecemos e precisamos corrigir isso diante da Inglaterra”, analisou.

FICHA TÉCNICA

PAÍS DE GALES X INGLATERRA

PAÍS DE GALES – Danny Ward; Mepham, Rodon e Ben Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson e Williams; Gareth Bale e Moore. Técnico: Robert Page.

INGLATERRA – Pickford; Trippier, Stones, Maguire e Luke Shaw; Rice, Henderson e Grealish; Foden, Harry Kane e Rashford. Técnico: Gareth Southgate.

ÁRBITRO – Slavko Vincic (Eslovênia).

HORÁRIO – 16h (de Brasília).

LOCAL – Estádio Ahmad bin Al, em Al Rayyan.