Divulgação/DFB_Team

A Alemanha fazia um jogo tranquilo, com 1 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, mas desperdiçava oportunidades importantes e acabou sofrendo uma surpreendente virada do Japão, por 2 a 1, nos minutos finais do confronto pelo Grupo E da Copa do Mundo, nesta quarta-feira. O time germânico vem de um vexame na campanha do Mundial de 2018, na Rússia, onde caiu ainda na fase de grupos. Esta é a primeira vitória do Japão sobre a Alemanha.

Antes de a bola rolar, jogadores alemães posaram para a foto oficial do jogo, cobrindo a boca em forma de protesto pela ameaça da Fifa de punir com cartão amarelo jogadores das sete seleções que desejavam usar a braçadeira de capitão da campanha ‘One Love’, em apoio à comunidade LGBT+.

Através de suas redes sociais, a seleção alemã reforçou que o discurso a favor dos direitos humanos não é negociável e que a defesa de valores como a diversidade e o respeito são fundamentais.

O Japão armou um rápido contra-ataque e abriu o placar do jogo com o atacante Maeda, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol. A Alemanha dominava a posse da bola, ocupava o campo de ataque e tentava furar a defesa japonesa. Aos 20, Kimmich chutou da entrada da área, mas o goleiro Gonda fez ótima defesa.

Os alemães eram melhores em campo e seguiam em busca do gol, tentando rodar a bola. Já aos 32, Gonda facilitou a vida do adversário europeu ao cometer um pênalti de forma atabalhoada no lateral Raum. Na cobrança, Gündogan só deslocou o goleiro para abrir o placar.

O Japão tentou sair do campo de defesa a partir do segundo tempo e ensaiou uma mudança de estratégia em campo, mas era ineficiente na criação de jogadas de ataque. Aos 14, Gündogan quase anotou o segundo gol ao finalizar na trave. A Alemanha controlava o jogo, gastava o tempo e desperdiçava chances de ampliar o placar.

Na primeira oportunidade clara de gol dos japoneses, Neuer fez uma grande defesa e mostrou porque ainda é um dos melhores goleiros do mundo. Logo depois, o camisa 1 do Bayern de Munique até se esticou para espalmar o chute de Asano, mas, no rebote, Doan mandou para a rede e empatou a partida.

O Japão foi com confiança para cima da Alemanha e conseguiu a virada de forma surpreendente. Aos 37 minutos do segundo tempo, Asano foi lançado, dominou a bola com estilo, superou a marcação e fuzilou no ângulo de Neuer. A torcida japonesa foi à loucura no estádio e fez uma bonita festa. Nervosos, os alemães tentaram o empate, mas foram ineficientes. No último minuto, Neuer foi para a área adversária tentar o cabeceio, mas a defesa japonesa afastou o perigo.

A “zebra” voltou a passear na Copa do Mundo, depois da vitória surpreendente da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1, na terça-feira.

FICHA TÉCNICA:

ALEMANHA 1 X 2 JAPÃO

ALEMANHA – Neuer; Süle, Rüdiger, Schlotterbeck e Raum; Gündogan (Goretzka) e Kimmich; Müller (Hofmann), Musiala (Götze) e Gnabry (Moukoko); Havertz (Füllkrug). Técnico: Hansi Flick.

JAPÃO – Gonda; Sakai (Minamino), Yoshida, Itakura e Nagatomo (Mitoma); Tanaka (Doan) e Endo; Ito, Kamada e Kubo (Tomiyasu); Maeda (Asano). Técnico: Hajime Moriyasu.

GOLS – Gündogan, aos 32 minutos do primeiro tempo. Doan, aos 29, e Asano, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

ÁRBITRO – Iván Barton (El Salvador).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 42.608 pagantes.

LOCAL – Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar.