O polêmico lance de Japão x Espanha (Crédito: Reprodução de vídeo)

A Copa do Mundo reserva momentos históricos, vitórias inesquecíveis e também lances polêmicos. No Mundial do Catar, uma jogada já assumiu o posto de mais discutida entre os torcedores. O gol do Japão contra a Espanha no encerramento da fase de grupos gerou muito debate sobre a bola ter saído pela linha de fundo. Com diferentes ângulos, fotos e vídeos são usados para justificar.

Confira abaixo outras polêmicas históricas em Copas:

A ‘MÃO DE DEUS’ DE MARADONA

Mas a Copa já tem um longo histórico de lances polêmicos de arbitragem. Um dos mais icônicos foi a “mão de Deus” da lenda Diego Maradona na vitória da Argentina sobre a Inglaterra no Mundial de 1986 por 2 a 1. O camisa 10 usou a mão para marcar o gol inaugural da partida e o lance não foi visto pela arbitragem.

O PÊNALTI DE NILTON SANTOS

Em 1962, o Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 na fase de grupos e Nilton Santos foi personagem central em um lance polêmico. Aos 11 minutos de segundo tempo, o ídolo do Botafogo derrubou Enrique Collar dentro da área, mas deu dois passos para sair dela e a arbitragem assinalou falta em vez de pênalti. A seleção brasileira avançaria até a conquista do título mundial.

LANCE POLÊMICO NA FINAL DE 66

Uma das maiores polêmicas na história das Copas foi justamente em uma final. Ingleses e alemães disputavam a decisão do Mundial de 1966, em solo britânico, e empatavam em 2 a 2 na prorrogação.

No chute do inglês Geoff Hurst, a bola bateu no travessão e quicou em cima da linha. A arbitragem entendeu que a bola havia entrado no gol e decidiu a favor da Inglaterra, que viria a vencer a final por 4 a 2 no seu único título mundial.

A BOLA SEM CHIP

Já em 2010 os ingleses foram prejudicados diante dos alemães. Frank Lampard chutou de fora da área e encobriu o goleiro Manuel Neuer. A bola bateu no travessão, quicou dentro do gol e saiu.

A arbitragem, que não contava com a tecnologia do chip na bola, entendeu que o lance não foi gol. A Alemanha viria a golear a Inglaterra por 4 a 1 pelas oitavas de final. A partir do Mundial de 2014, o chip na bola passou a ser utilizado.