Reprodução / Instagram

Superado por Messi neste domingo em aparições em Copas do Mundo, o alemão Lothar Matthäus não poupou elogios ao craque argentino, responsável por conduzir sua seleção ao tricampeonato no Catar e que agora tem 26 partidas disputadas na competição, superando seus 25 jogos. De quebra, o campeão de 1990 aproveitou para fazer duras críticas ao português Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Matthäus não teve dúvidas quando questionado sobre quem mais o decepcionou na Copa do Mundo. Pensando que pudesse falar de alguém da esquadra alemã, eliminada pela segunda vez seguida na primeira fase do Mundial, o jornal se surpreendeu quando ele mirou em cheio no astro português.

“Cristiano Ronaldo é o grande fracasso do Mundial, o oposto de Messi”, disse o único jogador da Alemanha eleito melhor do mundo, em 1991. O ex-meia e atualmente treinador foi além com suas críticas. “O ego dele prejudicou a seleção e a ele próprio. Já foi grande jogador, um goleador de classe mundial, mas agora danificou permanentemente o que alcançou. É difícil imaginá-lo em qualquer clube, até sinto pena dele”, afirmou.

Muitos portugueses não gostaram das críticas e detonaram o alemão, questionando o que ganhou na carreira em relação a Cristiano Ronaldo. Por clubes, realmente o camisa 7 da seleção portuguesa é bem mais vitorioso, apesar de estar desempregado após ser dispensado do Manchester United, enquanto Matthäus tem uma Copa do Mundo e uma Eurocopa como escudos.

Em contrapartida, Matthäus não poupou elogios para o campeão Messi. “É o grande vencedor. Merece isto, porque deu a mim e a todos os apaixonados por futebol uma grande alegria, com as suas qualidades e maneira de jogar. E fez isso durante 17 ou 18 anos. Para mim, Messi é o jogador do milênio”, afirmou.