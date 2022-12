Reprodução de vídeo

A Monja Coen perdeu a paciência com o técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, após o Brasil perder nos pênaltis para a Croácia nesta sexta-feira, 9, e ser eliminado da Copa do Mundo do Catar. A missionária publicou vídeos no Instagram para criticar a escalação do time.

“Eu queria saber quem foi que escalou esse povo para os pênaltis. Por que o Antony, o Pedro, Neymar não estavam lá? Por que puseram aquele menino loirinho que acabou de entrar para marcar o pênalti? Ele acabou de entrar, não tem a menor condição emocional para isso. Que vergonha!”, disse a Monja.

As críticas se estenderam para o goleiro Alisson Becker. “Ele estava sem fazer nada. Teve pouquíssimas defesas, estava frio e não foi capaz de defender nenhum gol. Que é isso! O outro ficou defendendo o tempo todo, ele estava quente”, completou.

O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, rendeu comentários dos seguidores de Monja Coen. “Até os monges perderam a paciência”, disse um. “Esperei 28 anos para ver o Brasil tirar a Monja do sério”, brincou outra.