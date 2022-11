Lucas Figueiredo/CBF

Fora do jogo com a Suíça devido a uma entorse no tornozelo, o atacante Neymar não irá ao Stadium 974 com o restante da delegação para acompanhar o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Ele permaneceu no hotel realizando fisioterapia. Também machucado, o lateral-direito Danilo acompanha a delegação.

Neymar e Danilo sofreram entorses de tornozelo no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, quando a equipe de Tite venceu a Sérvia por 2 a 0 no Lusail Stadium. Mesmo machucado, o atacante permaneceu em campo por mais 11 minutos e teve participação no segundo gol de Richarlison.

Exames de imagem realizados na sexta-feira passada apontaram lesão ligamentar lateral no tornozelo direito de Neymar. Danilo teve diagnosticada lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo. Desde então, eles têm se dedicado integralmente à fisioterapia.

A equipe médica não deu qualquer previsão de retorno dos jogadores às atividades normais. Desde o primeiro dia, o médico Rodrigo Lasmar tem dito que Neymar e Danilo são reavaliados diariamente. Dificilmente, contudo, eles terão condições de enfrentar Camarões pela última rodada do Grupo G.