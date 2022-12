Reprodução / Instagram

Um dos principais jogadores da Croácia, Ivan Perisic usou as redes sociais para agradecer o carinho de Neymar com seu filho, Leo, após a partida entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

O menino se dirigiu até o craque brasileiro, que retribuiu com um abraço, logo após o final da partida, vencida pelos croatas na disputa de pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e por 1 a 1 na prorrogação.

Leo, que usava uma camisa quadriculada com o número 4 – o mesmo de seu pai -, chegou a ser parado pelos membros da comissão técnica, mas Neymar atendeu o jovem na sequência. O garoto correu para o outro lado do campo após consolar o camisa 10 brasileiro, onde se juntou aos demais jogadores croatas.

“Obrigado, Neymar. Significou muito para ele”, escreveu Perisic, em português e depois em inglês. O meia-atacante, de 33 anos, que atua no Tottenham, da Inglaterra, é um dos remanescentes da equipe vice-campeã mundial na Rússia, em 2018.

Com a classificação, a Croácia enfrenta a Argentina na terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em busca de sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva. A última seleção a disputar decisões seguidas foi o Brasil, em 1994, 1998 e 2002.