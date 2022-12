José Mourinho (Crédito: Divulgação/officialasroma)

Fernando Santos não é mais o treinador de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou nesta quinta-feira, por meio de um comunicado, o fim do ciclo do comandante. Ele deixa o cargo após oito anos à frente da seleção. A decisão acabou sendo consequência da eliminação da equipe nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, após derrota para Marrocos, surpresa do torneio. O nome de José Mourinho surge como o mais forte para assumir a função a partir do ano que vem.

Com 59 anos, e à frente da Roma, José Morinho tem contrato em vigência com o clube da capital italiana até 2024. No caso de optar pelo treinador , a FPF teria que mediar um acordo com os dirigentes para buscar uma liberação.

O anúncio da demissão foi feito por meio das redes sociais. “A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em 2014”, diz o comunicado.

A mensagem informa ainda que, sob o comando do profissional, Portugal teve uma das melhores participações em competições de seleções dando destaque para a conquista da Eurocopa em 2016 e ainda o título da Liga das Nações, em 2019.

Em meio à passagem vitoriosa do treinador, a entidade que comanda o futebol no país informa que a decisão pela ruptura do vínculo aconteceu de comum acordo.

O contrato entre a Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos terminaria somente no final de 2024. Ele teria pela frente a missão de comandar o selecionado de seu país na Eurocopa a ser realizada na Alemanha. Dias antes do anúncio da demissão, o profissional chegou a bancar a sua permanência até o final do contrato.

A campanha de Portugal na Copa do Mundo do Catar foi cercada pela polêmica envolvendo o astro Cristiano Ronaldo. Em meio à crise do jogador com o Manchester United, que culminou com a rescisão contratual, o atacante acabou sendo barrado pelo treinador durante a competição.

Em meio à crise com o principal atleta, que chegou a ameaçar abandonar a seleção, Portugal terminou a fase de grupos como primeiro da chave e aplicou a maior goleada das oitavas de final ao vencer a Suíça por 6 a 1.

O resultado aumentou ainda mais o favoritismo dos portugueses na fase seguinte contra Marrocos. No entanto, a derrota de 1 a 0 para o rival africano enterrou a chance de o time chegar ao seu primeiro título em Copa do Mundo.