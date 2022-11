Inglaterra comemora (Crédito: Divulgação/England Football Team)

Em um jogo travado e envolto em tensão, a qualidade individual surge como fator de desequilíbrio. No duelo entre Inglaterra e País de Gales, nesta terça-feira, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo, o talento de Marcus Rashford falou mais alto. O atacante do Manchester United impulsionou a Inglaterra rumo a uma vitória por 3 a 0 diante de País Gales no Estádio Ahmad Bin Ali e garantiu a classificação de sua equipe na ponta do Grupo B.

Com o resultado, a Inglaterra fechou a fase de grupos com sete pontos e enfrentará a seleção senegalesa nas oitavas de final. O encontro acontece no próximo domingo, às 16h, no Estádio Al Bayt. Já País de Gales de despede do Mundial na lanterna da Chave com apenas um ponto. O resultado mantém o tabu de 38 anos da Inglaterra sem perder para os galeses. A outra vaga do grupo Grupo B nas oitavas ficou com os Estados Unidos, que venceu o Irã por 1 a 0 e jogará a próxima fase contra a Holanda.

A Inglaterra começou a partida controlando a posse de bola, mas apresentava dificuldades de criar espaços na defesa galesa. A primeira boa chance só apareceu aos nove minutos, quando Rashford recebeu um passe de Kane em profundidade em meios aos zagueiros adversários, mas concluiu em cima do goleiro Ward. Os ingleses passaram a investir em jogadas ensaiadas de bola parada e conclusões de média e longa distância.

País de Gales, apesar da necessidade de vitória para avançar às oitavas de final, não se propunha a criar alternativas de ataque e sequer ameaçava a meta de Pickford. A barreira montada para proteger sua área, porém, cumpria a função desejada ao impedir que a Inglaterra avançasse com mais perigo.

No primeiro deslize galês, a Inglaterra conseguiu impor velocidade a uma troca de passes pelo lado direito que terminou com a conclusão de Foden, longe do alvo. Logo depois, Rashford tentou de bicicleta, sem sucesso também. A etapa inicial terminou empatada sem gols, placar condizente com o que as duas equipes apresentaram. A Inglaterra exibiu uma posse de bola improdutiva. País de Gales, retraído, explorou poucos ataques e levou perigo em raros momentos.

No retorno para o segundo gol, saiu o primeiro gol de falta da Copa do Mundo. Aos cinco minutos, Rashford cobrou de perna direita no ângulo superior esquerdo do goleiro Ward, abrindo marcador para a Inglaterra. Pouco mais de um minuto depois, Foden deixou o seu. Gales errou na saída de bola, Kane na lateral direita da grande área fez um passe rasteiro, em direção à segunda trave. O atacante do Manchester City apareceu livre para empurrar para o fundo da rede, ampliando a vantagem inglesa.

Com o placar desfavorável, País de Gales se viu obrigado a se soltar. Daniel James e Moore desperdiçaram boas chances. Aos poucos, a Inglaterra conseguiu acalmar os ânimos e retomar o controle do jogo.

Rashford voltou a aparecer. Ele recebe lançamento em velocidade pela ponta direita, trouxe a bola para a grande área, fintou Roberts e bateu para o gol. A bola passou entre as pernas do goleiro Ward, marcando o terceiro da Inglaterra na partida, aos 23.

Com o placar amplamente favorável e classificação encaminhada na liderança do Grupo B, a Inglaterra diminuiu seu volume de jogo, mas ameaçou a meta galesa em busca da goleada. As substituições feitas pelo técnico Gareth Southgate conseguiram dar descanso aos seus principais atletas já de olho na próxima fase. Com o pé descalibrado, os jogadores de País de Gales não acertavam as finalizações.

FICHA TÉCNICA

PAÍS DE GALES 0 x 3 INGLATERRA

PAÍS DE GALES – Danny Ward; Williams (Roberts), Mepham, Rodon e Ben Davies (Morrell); Allen (Colwill), Ampadu, Ramsey e James (Harry Wilson); Gareth Bale (Brennan Johnson) e Moore. Técnico: Robert Page.

INGLATERRA – Pickford; Walker (Alexander-Arnold), Stones, Maguire e Luke Shaw (Trippier); Rice (Phillips), Henderson e Bellingham; Foden, Harry Kane (Wilson) e Rashford (Grealish). Técnico: Gareth Southgate.

GOLS – Rashford, aos 5, Foden, aos 6, e Rashford aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Slavko Vincic (Eslovênia).

CARTÕES AMARELOS – James, Ramsey.

PÚBLICO – 44.297 torcedores.

LOCAL – Estádio Ahmad bin Al, em Al Rayyan, no Catar.