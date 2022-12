Lucas Figueiredo/CBF

Um dos poucos destaques do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Richarlison se pronunciou neste sábado nas redes sociais sobre a derrota da seleção para a Croácia na disputa de pênaltis, na sexta-feira. O time nacional foi eliminado nas quartas de final.

“Agora é hora de lamber as feridas, pedir desculpas a todos vocês e colocar a cabeça no lugar. A real é que o futebol, que me deu tudo que eu tenho, que salvou minha vida tantas vezes, ontem me deu o golpe mais forte que eu já recebi”, escreveu o jogador, que marcou um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo no Catar, logo na partida de estreia, com um chute de voleio.

Richarlison costuma se descrever como um torcedor em campo. Neste sábado, antes de embarcar no voo que traz a seleção de volta ao Brasil, o jogador foi um dos poucos a dar atenção aos torcedores que aguardavam pela saída do elenco no hotel.

Assim como muitos deles, o atacante não conteve as lágrimas e chorou em campo após o Brasil ter perdido dois pênaltis na decisão contra a Croácia, enquanto o técnico Tite foi para o vestiário instantes após o fim das penalidades.

“Foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra c****. Essa é uma ferida que vai ficar aberta para sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título”, escreveu o atacante.

Internado desde 29 de novembro, o Rei do Futebol Pelé comentou a publicação de Richarlison. “Apenas continue, garoto. E nunca mude. Você fez o Brasil sorrir”, escreveu a conta oficial de Pelé.

Richarlison ficou mundialmente conhecido não só pelo futebol que apresentou na Copa do Mundo 2022, mas também pela dancinha do pombo, que até o treinador Tite acompanhou durante a goleada na Coreia do Sul, na partida das oitavas de final do Mundial.

O jogador deixa claro na publicação sobre a derrota que preferiu não fazer discurso sobre como o time fez o melhor possível na Copa porque isso não mudaria nada. “A real é que parece que nós perdemos alguém muito próximo, que arrancaram um pedaço da gente”, lamentou o jogador.