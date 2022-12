Reprodução/Selección Argentina/AFA

Lionel Scaloni demonstrou irritação nesta quinta-feira na entrevista coletiva da véspera do duelo entre Argentina e Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O treinador argentino fez mistério sobre a escalação da equipe e criticou as especulações sobre possíveis lesões e desfalques para o duelo marcado para esta sexta-feira.

“O treino de ontem (quarta) foi a portas fechadas. Não sei como sabem que aconteceu algo com Rodrigo (De Paul). É muito estranho. Mas ele está bem, em princípio”, declarou Scaloni, rebatendo especulações da imprensa argentina sobre uma possível baixa do volante, uma das referências da equipe sul-americana.

Scaloni também revelou que Di María treinou na quarta, indicando que o atacante poderá aparecer entre os titulares diante dos holandeses. “Vamos ver no treino de hoje (quinta) e vamos ver que decisão tomo. Fideo (Di María) também treinou. Não me atrevo a dizer se um está ou não, porque nunca se sabe. O que sai na imprensa é difícil de controlar. O que eu tento é controlar o que sai para o campo e que estejam bem.”

O técnico sugeriu que alguns jornalistas foram induzidos ao erro por terem visto os dois jogadores trabalhando em separado ao fim da atividade de quarta. “A verdade é que sempre depois dos jogos há jogadores que treinam separado. Tomaremos a decisão com base no que queremos planejar o jogo”, afirmou.

Sobre a aguardada partida desta sexta, o argentino disse estar mais preocupado com o resultado do que com a performance da sua equipe. “Nossa equipe deixará tudo o que puder em campo. Nem sempre podemos jogar bem, mas vamos com toda a disposição para dar o nosso melhor, sabendo que o futebol é lindo, mas pode ser muito traiçoeiro.”

Segundo o técnico argentino, a Holanda é uma equipe com qualidades ofensivas, na qual todos atacam e todos defendem. “Esse é o futebol que se pratica nos dia de hoje. Espero que seja uma partida bonita de se ver, com duas seleções que tem como proposta de jogo atacar o adversário.”