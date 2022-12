Argentina x França, válida pela final da Copa do Mundo Qatar 2022, realizada no Estádio Nacional de Lusail em Lusail, Catar. (Crédito: MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Recebido pelos repórteres argentinos sob aplausos e gritos de “bamo! bamo!”, o técnico Lionel Scaloni conseguiu conter a euforia mesmo após levar a Argentina ao título da Copa do Mundo. Sereno, como costuma ser, ele tratou de elogiar seu grupo de jogadores e não quis cravar a aposentadoria de Lionel Messi na seleção. “De pronto, tenho que guardar um lugar para ele”, afirmou o treinador, que acabou se emocionando quando foi questionado sobre Diego Maradona.

Após o título sobre a França, Messi declarou à imprensa argentina que pensa em jogar mais algumas partidas pela seleção. Scaloni foi indagado sobre isso e se acredita que o craque, grande responsável pelo tricampeonato mundial, poderá disputar a Copa de 2026.

“De pronto, creio que eu tenha que guardar um lugar para ele no Mundial. Ele ganhou o direito de decidir o que fazer com sua carreira futebolística e com a seleção”, afirmou o técnico argentino. “De minha parte, Messi não tem nenhuma conta pendente, se é que um dia teve (com alguém).”

O treinador seguiu elogiando o craque, não apenas pelo que ele sempre foi capaz de fazer com os pés, mas também por sua importância para o grupo. “Foi um prazer tê-lo treinado. O que ele transmite a seus companheiros, nunca vi na vida, com nenhuma pessoa”, afirmou Scaloni.

Outro que recebeu menção especial do técnico foi o goleiro Emiliano Martínez e não apenas por ter defendido uma das cobranças de pênalti. “Emiliano é um menino que exala positividade, incentivava seus companheiros a atacar o tempo todo”, lembrou Scaloni, citando as duas vezes em que os franceses buscaram o empate. “Ter um goleiro que te inspira a atacar nessas condições é muito bom.”

Conquistado após um jejum de 36 anos, o título de campeão mundial não ia para a Argentina desde a Era Maradona. O treinador foi questionado sobre o assunto e se emocionou. “Acabei de perceber que não está mais aqui. Espero lá de cima ele tenha gostado”, comentou. “Por sorte, pudemos ganhar esta Copa que sonhamos e merecíamos muito. Somos um país que ama futebol. Se ele (Maradona) estivesse no campo, seria o nosso primeiro torcedor.”

SEM POLÊMICA

Campeão em cima da França de Mbappé, Scaloni não quis alimentar a polêmica envolvendo declarações do jogador francês, que meses atrás deu a entender que o futebol sul-americano era de baixo nível. O treinador lembrou que o craque joga com muitos sul-americanos e que, por isso, tudo não teria passado de um mal entendido.

“Não quero polêmica com europeu e sul-americano. Os sul-americanos são do primeiro nível. Quando o Mbappé disse o que disse, foi mal interpretado, porque ele joga com amigos sul-americanos e não diria uma coisa dessas”, minimizou Scaloni.

Em maio, Mbappé declarou que o futebol europeu vinha acumulando sucessos em Mundiais porque por lá eram realizadas “partidas de alto nível”, o que na visão dele não acontecia na América do Sul. As declarações estão sendo lembradas após o título da Argentina deste domingo.

“A América do Sul não ganhava há um tempo, mas não era por nível. Tem mais seleção europeia no Mundial e você pode ficar no caminho. É preciso interpretar as palavras e não entrar na polêmica”, acrescentou Scaloni.

O título conquistado pela Argentina no Catar quebrou um jejum de 20 anos sem conquistas sul-americanas. A última vez havia sido no pentacampeonato do Brasil. Depois disso, Itália, Espanha, Alemanha e França garantiram a hegemonia europeia.