Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Pouco depois do apito final da vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira fizeram uma homenagem para Pelé na Copa do Mundo do Catar. O Rei do Futebol está internado no Hospital Israelista Albert Einstein desde a terça passada, em São Paulo, para o tratamento de uma infecção respiratória e para avaliação mensal de um tumor no cólon diagnosticado em setembro do ano passado.

Uma faixa com os dizerem “Pelé” e uma foto do Rei comemorando um gol com a camisa da seleção foi levada ao meio de campo do gramado do Stadium 974, em Doha. Os jogadores se posicionaram ao redor da faixa e posaram para os fotógrafos.

Em entrevista ainda no gramado, Neymar disse esperar que Pelé tenha gostado da homenagem e também da partida realizada pelo Brasil, válida pelas oitavas da Copa do Catar.

A goleada sobre a Coreia do Sul, que garante o Brasil para as quartas de final contra a Croácia, foi construída inteira no primeiro tempo. Vinícius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá marcaram para os brasileiros antes do intervalo e Paik Seung-ho descontou para os sul-coreanos já no segundo tempo.

Além dos jogadores, a torcida que compareceu ao estádio também prestou uma homenagem para Pelé. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a torcida estendeu um bandeirão com a imagem do Rei do Futebol. O tempo escolhido para o gesto foi uma referência ao número da camisa usada por Pelé em sua carreira por clubes e na seleção brasileira.