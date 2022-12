Tite (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

Ainda sem poder contar com Alex Sandro, o técnico Tite fez mistério neste domingo, véspera da partida contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Mas indicou que Danilo, recuperado de lesão, poderá atuar no lado esquerdo. O jogador havia sido convocado para atuar na direita.

O treinador terá que, obrigatoriamente, improvisar no lado esquerdo porque também perdeu Alex Telles por lesão. O reserva até já foi cortado do Mundial porque sofreu uma ruptura parcial de grau 2 para 3 do ligamento lateral do joelho direito, além de lesão parcial do cruzado posterior.

Tite não revelou quem vai escalar no lado esquerdo, mas deu sinais. “Se tu vasculhar quem jogou ali nos seus clubes, tu vai matar a charada. Aposta e vai nela”, respondeu o treinador, com um sorriso no rosto.

Ao dar a dica, Tite, sem entregar, sinalizou que Danilo será o escolhido para jogar na lateral esquerda. Embora seja lateral-direito de origem, o atleta já atuou pelo lado oposto em algumas ocasiões em seu clube, a Juventus, ainda que integrando uma modelo tático diferente, formado por três zagueiros. E ele tem a versatilidade como um de seus atributos.

Com Danilo na esquerda, Éder Militão e Daniel Alves disputam um lugar na lateral-direita. O jogador do Real Madrid, zagueiro de origem, é o favorito a começar a partida das oitavas de final.

Do meio para frente, é provável que Tite escale exatamente os mesmos que começaram o duelo com a Sérvia, na estreia: Casemiro, Paquetá, Neymar, Vinícius Junior, Raphinha e Richarlison. A formação é ofensiva, já que Paquetá faz a função de segundo volante e Fred, mais marcador, fica no banco de reservas.

“Pode imaginar que sim”, respondeu Tite ao ser perguntando se, do meio para frente, os escolhidos serão os mesmos que atuaram diante dos sérvios.