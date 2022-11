Senegal comemora vaga (Crédito: Divulgação/Fédération Sénégalaise de Football)

O Senegal derrotou o Equador por 2 a 1, nesta terça-feira, e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo pela segunda vez na sua história. Sarr e Koulibaly marcaram para os senegaleses, enquanto Caicedo anotou o gol equatoriano. Atual campeão africano, o Senegal agora enfrentará o primeiro colocado do Grupo B na próxima fase, enquanto o Equador volta para casa.

As duas seleções entraram em campo com o objetivo de se classificar à primeira fase. Precisando da vitória, o Senegal foi para cima desde o início da partida. Gueye e Dia perderam ótimas chances de gol dentro da área. Ndiaye e Sarr também levaram perigo ao gol de Galíndez.

Já os equatorianos jogaram pelo empate, com o “regulamento debaixo do braço”, e quase não deixaram o campo de defesa. O preço da estratégia defensiva saiu caro. Aos 41, Sarr invadiu a área e foi derrubado por Hincapié. O próprio atacante cobrou o pênalti e abriu o placar.

O Equador veio com duas mudanças no time titular após o intervalo. A equipe sul-americana avançou suas linhas e ocupou mais o campo de ataque. Em cobrança de escanteio, Torres desviou de cabeça e Reasco, bem posicionado, só empurrou para a rede.

A torcida equatoriana mal pode comemorar o gol. Senegal, com o zagueiro e capitão Koulibaly, fez o segundo da partida logo depois. Após cobrança de falta na área, a bola sobrou para o defensor chutar de primeira e desempatar o jogo.

Um dos artilheiros da Copa com três gols, Enner Valencia teve atuação discreta. Com uma torção no joelho, ele era dúvida para o duelo e jogou abaixo do esperado, sendo bem marcado pelos senegaleses.

FICHA TÉCNICA:

EQUADOR 1 X 2 SENEGAL

EQUADOR – Galíndez; Preciado (Porozo), Torres, Hincapié e Estupiñán; Gruezo (Sarmiento), Alan Franco (Cifuentes) e Caicedo; Plata, Enner Valencia e Estrada (Reasco). Técnico: Gustavo Alfaro.

SENEGAL – Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Ciss (Mendy); Sarr, Ndiaye (Bamba) e Dia (Cisse). Técnico: Aliou Cissé.

GOLS – Sarr, aos 43 minutos do primeiro tempo. Caicedo, aos 22, e Koulibaly, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Gueye.

ÁRBITRO – Clément Turpin (FRA).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 44.569 pagantes.

LOCAL – Khalifa International Stadium, em Ar-Rayyan, no Catar.