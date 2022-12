Luis Suarez (divulgação Seleccion uruguaya)

Na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, o centroavante Luís Suárez foi herói nacional para o Uruguai e vilão para Gana. Em um dos últimos lances da prorrogação, que valia uma vaga na semifinal, ele salvou, com a mão, um gol certo dos africanos em chute de Dominic Adiyah. Expulso, deixou o campo cabisbaixo, esperando o pior.

Na época, Asamoah Gyan errou a cobrança, para desespero de quase 80.000 pessoas que, naquele dia, torciam para Gana ir às semifinais. A prorrogação terminou empatada em 1 a 1 e a definição foi para disputa de cobranças de pênalti. Desestabilizados emocionalmente, os ganenses perderam por 4 a 2, e o Uruguai foi quem seguiu adiante. “A mão de Deus, de Maradona, hoje foi minha”, disse Suárez, naquele dia.

Doze anos e meio depois, Suárez reencontrará os ganenses, sem ressentimentos. “Não vou pedir desculpas a Gana por aquele lance”, disse. “Coloquei a mão na bola como um último recurso para evitar o pênalti, levei o cartão vermelho como punição e não fui eu quem errou aquele pênalti”.

De acordo com o centroavante, um pedido de perdão poderia ser feito agora se ele tivesse machucado um outro jogador, como aconteceu em Natal, na partida dos uruguaios contra a Itália, quando mordeu o zagueiro Chiellini.

“Quando o vi, quando o Barcelona enfrentou a Juventus, certa vez pela Liga dos Campeões, pedi desculpas por aquele incidente”, afirmou o uruguaio. “Mas, não tenho nada para me desculpar com Gana: aquele jogo faz parte do passado”.

Focando na disputa da Copa do Mundo do Catar, Suárez disse que, ao invés de relembrar histórias antigas, o momento para os uruguaios é vencer a partida contra os africanos. “Neste Mundial do Catar, já demos a moleza que podíamos: agora temos uma última oportunidade para reagir e render o que podemos.”

Lanterna do Grupo H, com apenas um ponto somado, o Uruguai busca a classificação e também a primeira vitória na Copa do Mundo do Catar. Após empate de 0 a 0 na estreia, com a Coreia do Sul, a equipe do técnico Diego Alonso foi derrotada por Portugal por 2 a 0. Para garantir vaga nas oitavas, a seleção sul-americana precisa superar os africanos e torcer por empate ou triunfo dos portugueses sobre os coreanos.

Para ele, a sua equipe não tem receio de pressão. “Nos classificamos nas Eliminatórias tendo que vencer quatro partidas, que era o único resultado que precisávamos para estar nesta Copa”, disse. Contra Gana, ele promete a garra de sempre. E, também mostrar um melhor nível de futebol do que jogaram, até agora no Catar.