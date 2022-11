Lucas Figueiredo/CBF

O zagueiro Thiago Silva, segundo jogador mais experiente da seleção brasileira, será o capitão do Brasil na estreia da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, diante da Sérvia. No Catar, o defensor de 38 anos disputa sua quarta Copa do Mundo.

O zagueiro foi o dono da braçadeira na seleção entre 2011 e meados de 2014, inclusive na disputa do Mundial no Brasil. Ele perdeu o posto na sequência, quando Dunga assumiu como técnico. Entre os motivos estavam as muitas críticas que Thiago Silva sofreu pela postura que tivera antes da disputa dos pênaltis diante do Chile, pelas oitavas de final daquela Copa do Mundo. Na ocasião, ele se isolou do grupo e sentou sobre a bola.

Quanto Tite assumiu a seleção, em 2016, o treinador implantou um sistema de rodízio de capitães. Daniel Alves e Thiago Silva são frequentemente escolhidos para a função. Na Copa da Rússia, por exemplo, o zagueiro vestiu a braçadeira em dois jogos, contra Costa Rica e México.

Com 109 jogos disputados pelo Brasil até o momento, Thiago Silva é o zagueiro que mais vestiu a camisa da seleção em jogos oficiais. Considerando todos os jogadores, trata-se do quinto com mais partidas.