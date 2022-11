Casemiro comemora gol sobre a Suíça (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

O Brasil venceu por 1 a 0 a Suíça, nessa segunda-feira (dia 28) à tarde, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, o time lidera o Grupo G, com 6 pontos, à frente de Suíça (3), Camarões (1) e Sérvia (1). Na última rodada, na sexta-feira (dia 4), a seleção brasileira pega Camarões. O outro duelo é entre Sérvia e Suíça.

Com o resultado, o Brasil está classificado antecipadamente para as oitavas de final e vai apenas ‘cumprir tabela’ na última rodada.

Em relação ao desempenho, o Brasil teve muita dificuldade para furar o forte ‘ferrolho suíço’ (estratégia ultradefensiva criada em 1938). De positivo, a seleção mostrou paciência e frieza para rodar a bola e esperar os espaços, além da segurança defensiva. De negativo, uma certa apatia em diversos momentos do jogo. O duelo só foi decidido aos 38 do segundo tempo, em jogada do trio do Real Madrid: Vini Jr driblou, Rodrygo deu belo passe e Casemiro acertou chute poderoso. Já a Suíça quase não atacou.

FASES

O Brasil chegou a 9 vitórias consecutivas. E agora soma 17 jogos seguidos sem perder – 14 vitórias e 3 empates. A última derrota foi em julho de 2021, na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na final da Copa América. Já a Suíça faz temporada irregular: 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time europeu está na 16ª colocação do ranking da Fifa e terminou invicto a campanha nas Eliminatórias da Europa, ficando à frente de Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia.

RETROSPECTO

Em toda história, o Brasil enfrentou 10 vezes a Suíça, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Em Copas do Mundo, foram três jogos entre as duas seleções, com uma vitória brasileira e dois empates.

ARTILHEIRO

O volante Casemiro chega agora a 67 jogos e 6 gols pela seleção brasileira.

ESCALAÇÃO

Sem Neymar e Danilo, lesionados, o técnico Tite escalou o volante Fred no meio-campo e o zagueiro Éder Militão na lateral-direita. O esquema tático 4-2-3-1 foi mantido. Com isso, Paquetá, que foi volante no último jogo, atuou como meia ofensivo centralizado. Na Suíça, o técnico Murat Yakin só fez uma mudança em relação ao último jogo, com a entrada do meia-ponta Rieder no lugar de Shaqiri.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve a Suíça ultradefensiva e com muita qualidade na marcação. O Brasil não teve espaços para jogar e tocou a bola com extrema paciência. Foram 45 minutos com raros ataques. Mesmo assim, a seleção de Tite conseguiu criar quatro boas jogadas ofensivas – duas com Paquetá e duas com Raphinha. A melhor foi aos 26, quando Raphinha deu cruzamento perfeito para Vini Jr, que saiu na cara do gol e chutou no canto. Sommer defendeu. A Suíça não atacou nesse período.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Paquetá foi substituído pelo versátil Rodrygo, que ficou como meia ofensivo centralizado. O esquema seguiu o mesmo 4-2-3-1. A Suíça começou a sair para o jogo e criou uma chance já aos 7, com Sow. O Brasil inicou em marcha lenta. Aos 12, Tite colocou o volante Bruno Guimarães (Newcastle e ex-Athletico Paranaense) no jogo.

GOL ANULADO

Aos 19, Bruno Guimarães começou a jogada que terminou com gol de Vini Jr. No entanto, o gol foi anulado pelo VAR, por causa do impedimento de Richarlison na origem do lance. O Brasil reagiu em seguida e começou a incomodar com bons ataques.

GOL NO FIM

Aos 28, entraram no jogo o centroavante Gabriel Jesus e o ponta Antony. O Brasil aumentou a pressão e empurrou a Suíça para dentro da área. Aos 37, finalmente o gol da seleção. Vini Jr partiu da ponta, passou por dois e rolou para Rodrygo, que deu belo toque para Casemiro, na área. O volante chutou forte, no canto, e fez 1 a 0. Aos 41, Alex Telles entrou na lateral-esquerda.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Brasil somou 54% de posse de bola, 13 finalizações (5 certas), 10 faltas cometidas e 88% de precisão nos passes. A Suíça teve 6 finalizações (nenhuma certa), 17 faltas cometidas e 84% de precisão nos passes. Os dados são do Sofascore.

BRASIL 1×0 SUÍÇA

BRASIL: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro e Fred (Bruno Guimarães); Raphinha (Antony), Lucas Paquetá (Rodrygo) e Vini Jr; Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Tite

SUÍÇA: Sommer; Widmer (Frei), Schar, Akanji e Rodriguez; Freuler e Xhaka; Rieder (Stefen), Sow (Aebischer) e Vargas (Fernandes); Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin

Gol: Casemiro (38-2º)

Cartões amarelos: Fred (B). Rieder (S).

Árbitro: Ivan Barton (ESA)

Local: Estádio 974, em Doha

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

15 – Paquetá dá belo toque para Richarlison, na área. Ele toca para Vini Jr, mas a zaga corta.

18 – Paquetá cruza rasteiro. Richarlison não alcança.

26 – Raphinha cruza da intermediária para a segunda trave. Vini Jr entra livre e tenta o chute de primeira. Sommer espalma no canto.

30 – Raphinha chuta de fora da área. Sommer segura no centro.

Segundo tempo

7 – Inversão de jogo. Sow entra livre na área e chuta. A zaga salva, no sufoco.

11 – Vini Jr cruza à meia altura. Richarlison se atira, mas não alcança.

19 – Bruno Guimarães começa a jogada. Impedido, Richarlison faz o pivô. Casemiro enfia e Vini Jr marca o gol. O VAR anula.

38 – Gol do Brasil. Vini Jr passa por dois na ponta-esquerda e rola para Rodrygo, na entrada da área. Ele dá belo passe para Casemiro, que recebe na área e fuzila o goleiro.

48 – Vini Jr recebe lançamento de Thiago Silva e ajeita para Rodrygo, na cara do gol. Ele chuta e a zaga tira para escanteio.