José Cruz/Agência Brasil

Em comparação com as longas distâncias dos Mundiais de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia, o torneio do Catar é compacto e fácil. Mas acompanhar os jogos não custa nada barato. Desde 1930, quando a primeira Copa do Mundo da história foi disputada em apenas três estádios – Centenário, Pocitos e Parque Central – todos em Montevidéu, nunca mais houve um Mundial tão compacto, como o do Catar.

Suas 64 partidas serão disputadas em oito arenas, numa distância máxima de 68 km entre elas. A situação é bem diferente da Copa da Rússia, onde assistir aos cinco jogos da seleção brasileira exigiram deslocamentos de cerca de 5 mil km em 18 dias.

Ao chegar ao Catar, o torcedor poderá usar o metrô logo após desembarcar no Aeroporto Hamad. Também há alternativas de carros de aplicativo, como o Uber e o seu concorrente local, o Careem. E nem precisa esquentar a cabeça com cartão SIM: logo no setor desembarque dos dois aeroportos de Doha há representantes das duas maiores operadoras de telefonia móvel locais – Ooredoo e Vodafone, oferecendo cartões, gratuitamente. Uma corrida do aeroporto até a região do Souk Wakif, no centro da cidade, demora cerca de 15 minutos. A corrida custa 26 rials (equivalentes a R$ 37).

Pelo menos na primeira fase, o Brasil fica perto dos limites da capital catariana. Jogará no Lusail Stadium, que fica em uma cidade planejada, vizinha, na outra ponta da Linha Vermelha – a 37 minutos do aeroporto e 22 km de Mushreib, no centro da cidade, onde fica a principal estação da cidade. Lá se cruzam as linhas Vermelha, Amarela e Verde, que levam a outros pontos da capital.

Mesmo com toda essa facilidade na logística, é bom saber que não será barato acompanhar os jogos da Copa de 2022. Cálculos do Clube dos Torcedores de Futebol da Europa estimam que esta será a Copa do Mundo mais cara de todos os tempos. Pelos cálculos da entidade, acompanhar três partidas do grupo, poderá custar 2.770 euros (cerca de R$ 15.360), entre 2,5 e 3 vezes o que custou fazer o mesmo durante a Copa da Rússia 2018.

No site de reservas Booking.com, uma diária para um quarto duplo em uma cabine, na “Fan Village”, perto da estação Free Port, do aeroporto, com acesso direto para o aeroporto Hamad e para o Stadium 974, custava R$ 2.329, por noite. No luxuoso resort Al Messilla, pernoitar na mesma data custava R$ 10.353.

Há os ingressos, claro. Eles estão cerca de 46% mais caros na comparação com os vendidos no Mundial da Rússia, em 2018, segundo o francês, Ronan Evain, diretor do Clube dos Torcedores de Futebol da Europa.

Apesar do aumento na oferta de voos para Doha, passagens aéreas não são baratas. Nesta semana, um voo de São Paulo a Doha custa cerca de R$ 14 mil, aproximadamente um terço a mais do que era em maio.

Quanto à hospedagem, a opção mais em conta são as cabines feitas de contêineres espalhadas por seis pontos do país. Segundo o site de acomodação qa.22, uma diária, sem café da manhã, para uma ou duas pessoas, saiu por US$ 207 (cerca de R$ 1.100). Nos complexos temporários, com 2.400 cabines, há um restaurante que serve um buffet de café da manhã, ao preço de 55 rials por pessoa (R$ 78).

Um torcedor que está na hospedagem do contêiner gastaria em média US$ 300, considerando hospedagem e alimentação, e mais R$ 1 mil pelo ingresso da categoria 4. Já quem ficar em um hotel um pouco melhor pode gastar até R$ 5 mil por apenas um dia de Copa do Mundo.