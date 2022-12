A seleção dos melhores da Copa do Mundo de 2022, organizada pelo Bem Paraná/Livro de Ouro das Copas (Crédito: Lycio Vellozo Ribas)

Szczesny; Hakimi, Thiago Silva, Gvardiol e Theo Hernandez; Casemiro, Amrabat, Bruno Fernandes e Di María; Messi e Mbappé. Essa é a seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022 organizada pelo Bem Paraná e pelo Livro de Ouro das Copas.

A cada partida da competição no Catar o jornalista Lycio Vellozo Ribas, do Bem Paraná e autor do Livro de Ouro das Copas, atribuiu uma nota de 0 a 10 para cada jogador. No final, os 11 melhores com melhores médias entraram na seleção.

O craque da Copa foi o argentino Messi, com nota média 7,21.

Para formar a seleção do Bem Paraná/Livro de Ouro das Copas, foram escolhidos um goleiro, um lateral de cada lado, dois zagueiros, dois volantes, um meia e três jogadores de ataque.

Veja abaixo os jogadores com melhor nota média em cada posição.

MELHORES GOLEIROS

Jogador Seleção Nota Jogos Szczesny Polônia 7,20 4 Lloris França 6,50 6 Al Owais Arábia Saudita 6,50 3 Courtois Bélgica 6,50 3 Livakovic Croácia 6,43 7 Bounou Marrocos 6,42 6 Noppert Holanda 6,40 5 Emiliano Martínez Argentina 6,36 7 Schmeichel Dinamarca 6,33 3 Dahmen Tunísia 6,33 3

MELHORES ZAGUEIROS

Jogador Seleção Nota média Jogos Thiago Silva Brasil 6,75 4 Gvardiol Croácia 6,57 7 Rodri Espanha 6,50 4 Maguire Inglaterra 6,40 5 Pepe Portugal 6,38 4 Lovren Croácia 6,33 6 Van Dijk Holanda 6,30 5 Saïss Marrocos 6,30 5 Koulibaly Senegal 6,25 4 Souttar Austrália 6,25 4

LATERAIS-DIREITOS

Jogador Seleção Nota jogos Hakimi Marrocos 6,43 7 Walker Inglaterra 6,33 3 Koundé França 6,30 5 Juranovic Croácia 6,17 6 Preciado Equador 6,17 3 Trippier Inglaterra 6,17 3 Zivkovic SER 6,17 3 Sabaly Senegal 6,13 4 Kim Moon-Hwan Coréia do Sul 6,13 4 Dumfries Holanda 6,00 5

LATERAIS-ESQUERDOS

Jogador Seleção Nota Jogos Theo Hernández França 6,67 6 Blind Holanda 6,60 5 Alba Espanha 6,50 4 Estupiñán Equador 6,50 3 Raum Alemanha 6,50 3 Alex Sandro Brasil 6,33 3 Sosa Croácia 6,30 5 Guerreiro Portugal 6,25 4 Shaw Inglaterra 6,20 5 Mazraoui Marrocos 6,10 5

MEIO-CAMPISTAS

Jogador Seleção Nota Jogos Casemiro Brasil 6,88 4 Amrabat Marrocos 6,71 7 Kimmich Alemanha 6,67 3 Di María Argentina 6,63 4 Griezmann França 6,57 7 Modric Croácia 6,57 7 Gündogan Alemanha 6,50 3 Endo Japão 6,50 3 Neymar Brasil 6,50 3 Shaqiri Suíça 6,50 3

ATACANTES