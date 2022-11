Marco Reus (Crédito: Reprodução/Twitter/@woodyinho)

A lista de desfalques das seleções da Copa do Mundo do Catar só aumenta dia após dia. A França já perdeu quatro jogadores os meio-campistas Kanté e Pogba, além do centroavante Karim Benzema, eleito Bola de Ouro na última temporada, e do atacante Nkunku, que teve ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo constatada e pode perder a temporada. Com isso, soma um total de sete ausências, somando os cortes de Kamara, Kimpembé e Maignan.

E a atual campeã da Copa do Mundo não está sozinha nisso: todas as vencedoras do torneio tiveram ao menos um corte em seu elenco, seja de atletas titulares ou de peças importantes do grupo. Outras equipes que buscam sua primeira taça também estarão desfalcadas, caso de Holanda e Senegal.

Já na Argentina, Nicolas González e Joaquín Correa, integrantes do grupo inicial convocado por Scaloni, tiveram de ser cortados e foram substituídos por Thiago Almada e Ángel Correa, dupla que já se juntou à delegação e participou do treinamento deste sábado.

No Uruguai, o técnico Diego Alonso volta suas preocupações para o zagueiro Ronald Araújo. O jogador do Barcelona chegou a participar do aquecimento ao lado dos companheiros neste sábado, mas não ficou para a atividade com bola. Ele quase foi cortado por conta de lesão.

O lateral-esquerdo José Gayá, da seleção espanhola, está fora da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo na última quarta-feira e logo foi submetido a uma ressonância magnética que constatou a gravidade da lesão. Alejandro Balde já foi anunciado como seu substituto para a vaga.

A Alemanha, assim como 2014, terá o desfalque de Marco Reus, um de seus principais jogadores, com uma lesão no tornozelo. O atacante Timo Werner é outro que foi cortado, pelo mesmo motivo.

O Brasil também teve uma ausência, apesar de não ser de um dos seus titulares. Phillipe Coutinho era esperado na convocação de Tite, mas machucou a coxa esquerda às vésperas da seleção para o torneio.

A última das campeãs desfalcada é a Inglaterra, que não contará com os laterais Ben Chillwell (esquerdo) e Reece James (direito). Das seleções que ainda não conquistaram o título, Holanda e Senegal são as principais prejudicadas por lesões. Georgino Wijnaldum não estará em campo pelos laranjas e Sadio Mané perderá a Copa com os africanos.

Desfalques das seleções na Copa do Mundo

Alemanha – Florian Wirtz, Marco Reus e Timo Werner

Argentina – Joaquín Correa, Giovani Lo Celso e Nico Gonzalez

Austrália – Martin Boyle

Bélgica – Alexis Saelemaekers

Brasil – Phillipe Coutinho

Espanha – José Gayá

França – Boubacar Kamara, Nkunku, Benzema, Maignan, Kanté, Pogba e Kimpembé

Holanda – Georgino Wijnaldum

Marrocos – Amine Harit

Inglaterra – Ben Chilwell e Reece James

Portugal – Diogo Jota

Senegal – Sadio Mané