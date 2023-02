Cartaz de divulgação da Copa (Crédito: Divulgação/Amigos do Macaris)

A Copa de Conscientização do Câncer de Próstata começa neste sábado (dia 25) no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Quatro equipes de futebol master disputam o título: Amigos do Macaris, Real Solidário UJC, Parma São José e Amigos do Pereira. As quatros equipes jogam entre si. Quem somar mais pontos fica com o título.

A Copa é organizada pelo ex-boxeador Macaris do Livramento, que teve câncer de próstata em 2022 e, através de cirurgia, conseguiu a cura. “Quero conscientizar os homens que o exame preventivo é o melhor remédio contra o câncer. Espera que com ações como essa possa diminuir um pouco esse preconceito. Eu tive esse preconceito e isso quase me tirou a vida”, disse Macaris, que foi campeão mundial de boxe nos anos 90.

A arbitragem será da Zafe Sports e todos os jogos terão transmissão ao vivo pela TV Web Resenha com Pereira.

A Copa tem o patrocínio de Postos Potencial – a marca do seu combustível, Master Cargas Brasil, Ademicon Consórcio – Unidade Pinhais, Primefer Metalúrgica, Construtora Totalcom, Albanir Chopp Delivery (pedidos pelo 99801-2010) e Explorer Informática. E apoio da Prefeitura de São José dos Pinhais e do Bem Paraná. Promoção exclusiva da rádio Transamérica 100,3.

OS JOGOS

Sábado 14 horas: Amigos do Pereira x Real Solidário UJC

Sábado 16 horas: Amigos do Macaris x Parma São José.

Local: Estádio do Pinhão em São José dos Pinhais

Entrada: gratuita