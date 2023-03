Amigos do Macaris x Parma (Crédito: Divulgação/Walter Alves/Invicta Press)

A primeira rodada da Copa da Conscientização do Câncer de Próstata de Futebol Master teve sua primeira rodada no último sábado (dia 25). Grandes jogos e muitos gols. No primeiro jogo, abrindo a Copa, o Amigos do Pereira venceu de virada por 2 a 1 a boa equipe do Real Solidário UJC, que abriu o placar com gol contra de Alysson Moura. A virada veio com gols de Alysson Moura e Everson.









































Amigos do Macaris (Crédito: Divulgação/Walter Alves/Invicta Press)

Amigos do Pereira x Real Solidário UJC (Crédito: Divulgação/Walter Alves/Invicta Press)

Amigos do Pereira x Real Solidário UJC (Crédito: Divulgação/Walter Alves/Invicta Press)

Amigos do Pereira x Real Solidário UJC (Crédito: Divulgação/Walter Alves/Invicta Press)

Real Solidário UJC (Crédito: Divulgação)

Amigos do Pereira (Crédito: Divulgação/Walter Alves/Invicta Press)

Parma SJP (Crédito: Divulgação/Walter Alves/Invicta Press)

No segundo jogo da tarde, o Amigos do Macaris também venceu de virada, por 5 a 3, a boa equipe do Parma SJP. O jogo começou equilibrado e num contra ataque o Parma abriu o placar com o atacante Marião. O Amigos do Macaris conseguiu o empate com o meia Marcelinho (ex-Paraná Clube e Athletico). A virada veio através de cobrança de pênalti do meia Castorzinho (ex-Coritiba e Athletico). Testa conseguiu o empate, mas aos 23 o atacante Marcelo Lipatin (ex-Coritiba e Grêmio) fez 3 a 2 . Euler empataou outra vez o jogo, mas em seguida Lipatin marcou 4 a 3. Aos, 42 Castorzinho fechou o placar em 5 a 3.

Copa da Conscientização do Câncer de Próstata

Classificação

1° Amigos do Marcaris 3 pontos – saldo 2 gols

2° Amigos do Pereira 3 pontos- saldo 1 gols

3° Real Deportivo saldo 0 pontos saldo- 1

4° Parma SJP saldo 0 pontos saldo – 2 gols

Local: Estádio do Pinhão

Transmissão ao vivo: Web Tv RP Esportiva

Narração: Valdir Paraná

Reportagem: Adriano Ferreira

Imagens: Carlos Assessor

Central: Pereira

Arbitragem: Zafe Sports

Trio: Thiago Oliveira, Paula Mixelon e Roger Fernando