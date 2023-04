Cinco jogos irão abrir, nesta terça-feira, as disputas da rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O principal destaque ficará para o Internacional, que depois de cair de forma precoce nas semifinais do Campeonato Gaúcho, tenta salvar o primeiro semestre, avançando para as oitavas de final do torneio mais rentável do futebol nacional.

Em casa, o Internacional recebe o CSA, às 20h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O jogo de volta acontece apenas no final do mês, no dia 27, desta vez em Maceió (AL). Em caso de empate no placar agregado das duas partidas, a definição da vaga irá para os pênaltis.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes tem três novidades para escalar o time titular do Internacional. Isso porque, o zagueiro Gabriel Mercado e o volante Johnny voltaram a treinar normalmente e podem começar jogando. Assim como o meia Gustavo Campanharo, recém chegado do futebol turco e que já teve seu nome publicado no BID.

Do outro lado, o técnico Vinicius Bergantin irá mandar força máxima, já que o CSA está tratando como ‘jogo da vida’ para o clube. Neste começo de temporada, o time sequer passou para o mata-mata do Campeonato Alagoano e viu o arquirrival CRB ser campeão. Em 2023, o clube irá disputar a Série C, mas passou por Tuna Lusa-PA e Brusque-SC para chegar a essa terceira fase da Copa do Brasil.

Dois outros times da elite nacional também entram em campo e querem fazer jus ao favoritismo. Após conquistar o 46º título do Campeonato Cearense, o Fortaleza recebe o Águia-PA, na Arena Castelão, às 21h. Mais cedo, às 16h30, o também campeão estadual, Bahia visita o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira.

O dia ainda contará com dois duelos paulistas. Às 19h, o Santos vai até Ribeirão Preto (SP), onde enfrenta o Botafogo, no Estádio Santa Cruz. O time santista busca recuperação na temporada após não avançar ao mata-mata do Paulistão.

Mais tarde, às 21h30, o São Paulo recebe o Ituano, no Morumbi. O time da capital foi eliminado nas quartas do Paulistão, enquanto o adversário chegou às semifinais. Os dois se enfrentaram na primeira fase do Estadual, logo na estreia, e empataram sem gols no Morumbi.

CONFIRA OS JOGOS DA TERÇA-FEIRA:

16h30

Volta Redonda-RJ x Bahia-BA

19h

Botafogo-SP x Santos-SP

20h

Internacional-RS x CSA-AL

21h30

São Paulo-SP x Ituano-SP

Fortaleza-CE x Águia-PA