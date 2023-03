Na sequência dos jogos da segunda fase da Copa Brasil, seis times entram em campo nesta terça-feira, duelando por três vagas na terceira fase da maior competição de mata-mata do Brasil, em jogo único. Destaque para as partidas do Sul do País, como o confronto entre Coritiba e Criciúma-SC e Maringá-PR e Marcílio Dias-SC. O outro jogo do dia ficou reservado para América-MG e Santa Cruz-PE.

Nesta fase não existe mais critério de empate, sendo assim, em caso de igualdade no placar a definição da vaga irá para os pênaltis. Além disso, o clube que avançar para a terceira fase, irá embolsar mais R$ 2,1 milhões em premiação, acumulando com o que já ganharam por estarem vivos na competição.

Às 21h30, o América-MG encara o Santa Cruz-PE, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O time mineiro está com um pé nas finais do Estadual e aparece como favorito para carimbar sua vaga na terceira fase.

No Estádio Couto Pereira, o Coritiba recebe o Criciúma-SC, às 20h. Mesmo horário entre Maringá-PR e Marcílio Dias-SC que medem forças no Estádio Willie Davids, em Maringá.

A segunda fase ocorre até quinta-feira, com mais 20 times brigando por 10 vagas. Na semana passada, sete equipes já garantiram o passaporte para a terceira fase. São eles: Santos, Brasil de Pelotas, Bahia, Náutico, Botafogo-SP, Remo e Tombense. A terceira fase é a considerada a chave mais difícil, pois nela estarão times que disputam a Copa Libertadores.

CONFIRA OS JOGOS DA SEMANA:

TERÇA-FEIRA

20h

Coritiba-PR X Criciúma-SC

Maringá-PR x Marcílio Dias-SC

21h30

América-MG x Santa Cruz-PE

QUARTA-FEIRA

15h30

Nova Iguaçu-RJ x Nova Mutum-MT

19h

Ituano-SP x Ceará-CE

Águia de Marabá-PA x Goiás-GO

Atlético-GO x Volta Redonda-RJ

19h30

CRB-AL x Operário-MS

20h

Botafogo-RJ x Brasiliense-DF

21h30

Ypiranga-RS x Red Bull Bragantino-SP

QUINTA-FEIRA

CSA-AL x Brusque-SC

20h

Grêmio-RS x Ferroviário-CE

21h30

Vasco-RJ x ABC-RN