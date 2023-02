Mais cinco jogos irão dar sequência na disputa da primeira fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira, terceiro dia de disputas do torneio milionário promovido pela CBF – Confederação Brasileira de Futebol. O maior destaque ficará para o Vasco, que de volta a elite nacional, tenta fazer jus ao favoritismo para avançar sem sustos diante do Trem-AP.

O Vasco entra em campo em Brasília, às 21h30, já que o Trem-AP transferiu o seu ‘mando de jogo’ para o estádio Mané Garrincha, devido à falta de um laudo de segurança do estádio Milton de Souza Corrêa, em Macapá (AP), exigido pela CBF para disputa de partidas em competições nacionais. A mudança foi boa para o time carioca, que terá uma viagem mais tranquila, Rio-Brasília.

O técnico Maurício Barbieri deve voltar a utilizar o time titular do Vasco, depois de poupar alguns jogadores nas últimas rodadas do Campeonato Carioca. O volante Jair, contratado recentemente e que ainda não estreou, também pode ser outra novidade entre os titulares. Do outro lado, o Trem-AP irá com força máxima, já que é o jogo do ano para o clube amapaense. Pelo regulamento, o Vasco joga pelo empate por ter melhor posição dentro do ranking da CBF.

Outros destaques são Coritiba, Juventude e Remo, clubes das duas primeiras divisões nacionais, que jogam como visitantes e com vantagem do empate para chegar à segunda fase.

Às 19h, o Coritiba encara o Humaitá, no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC), no Acre. Em um duelo entre dois times gaúchos, o Juventude visita o São Luiz, em Ijuí (RS), às 19h. Por fim, Vitória-ES e Remo-PA jogam no estádio Salvador Costa, em Vitória (ES), às 21h30.

Um dos sete paulistas na primeira fase, o Santos será o segundo clube do Estado a entrar em campo. Fora de casa, o alvinegro praiano visita o Ceilândia, no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga-DF, às 20h. Apesar de ter participado 21 vezes do torneio, o Santos foi campeão apenas em 2010 e inicia sua caminhada em busca do segundo título.

ATRATIVO FINANCEIRO

A Copa do Brasil é sempre uma oportunidade para os times ganharem um respiro financeiro. Para os clubes sem investimentos altos, as premiações podem mudar a realidade por bom tempo. Ao todo, serão R$ 420 milhões distribuídos pela CBF.

Nas duas primeiras fases, os valores mudam de acordo com a divisão a qual cada clube participa. Na primeira, os da Série A ganham R$ 1,4 milhão, os da Série B R$ 1,25 milhão, e os outros R$ 750 mil. Na segunda fase, os valores são ajustados para R$ 1,7 milhão, R$ 1,4 milhão e R$ 900 mil, respectivamente.

A partir daí, os valores são iguais para todos, começando por R$ 2,1 milhões. O campeão garante R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões.

REGULAMENTO

Nas primeira e segunda fases, os times fazem confronto único, com o pior time no ranking da CBF como mandante. Na fase de estreia, porém, o melhor time no ranking tem a vantagem do empate. Na fase seguinte, a decisão é nos pênaltis.

A partir da terceira fase, os duelos são feitos em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a decisão também vai para os pênaltis. Nesta fase, a competição também ganha 12 participantes: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza (times da Libertadores), São Paulo (nono colocado no último Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

Confira os jogos de quinta-feira:

19h

São Luiz-RS x Juventude-RS

Humaitá-AC x Coritiba-PR

20h

Ceilândia x Santos-SP

21h30

Vitória-ES x Remo-PA

Trem-AP x Vasco-RJ