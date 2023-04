A Copa Libertadores é a competição mais importante da América do Sul e envolve clubes dos 10 países que compõem da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Na fase de grupos, 32 equipes são divididas em oito grupos. Os dois primeiros avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado disputa playoffs com equipes da Copa Sul-Americana.

Em 2023, o futebol brasileiro busca se manter hegemônico no torneio. As últimas três finais foram apenas entre equipes do País e os quatro títulos ficaram com Palmeiras e Flamengo. Além de alviverdes e rubro-negros, o torneio deste ano reúne cinco brasileiros: Corinthians, Fluminense, Internacional, Athletico-PR e Atlético-MG.

Após a fase de grupos, tem início a etapa de mata-mata da Libertadores. São disputadas: oitavas de final, quartas, semis (como jogos de ida e volta) e a final (jogo único). Nesta temporada, a decisão será jogada no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro.

Antes das oitavas de final, a Conmebol realizará um novo sorteio em sua sede, em Luque, no Paraguai, para definir o chaveamento até a decisão. As equipes que obtiverem as melhores campanhas atuarão em casa nos jogos de volta. Na fase mata-mata, não há vantagem por gols marcados como visitante. Se houver empate, o duelo definirá seu vencedor nos pênaltis.

Confira o calendário de jogos:

FASE DE GRUPOS

1ª rodada: 4 a 6 de abril

2ª rodada: 18 a 20 de abril

3ª rodada: 2 a 4 de maio

4ª rodada: 23 a 25 de maio

5ª rodada: 6 a 8 de junho

6ª rodada: 27 a 29 de junho

OITAVAS DE FINAL

Ida: 1 a 3 de agosto

Volta: 8 a 10 de agosto

QUARTAS DE FINAL

Ida: 22 a 24 de agosto

Volta: 29 a 31 de agosto

SEMIFINAIS

Ida: 26 a 28 de setembro

Volta: 3 a 5 de outubro

FINAL

Jogo único: 11 de novembro

CHAVES

Grupo A: Flamengo, Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI);

Grupo B: Nacional (URU), Internacional, Metropolitanos (VEN) e Independiente Medellín (COL);

Grupo C: Palmeiras, Barcelona (EQU), BolÍvar (BOL) e Cerro Porteño (PAR);

Grupo D: River Plate (ARG), Fluminense, The Strongest (BOL) e Sporting CrIstal (PER);

Grupo E: Independiente del Valle (EQU), Corinthians, Argentino Juniors (ARG) e Liverpool (URU);

Grupo F: Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Monagas (VEN) e Deportivo Pereira (COL);

Grupo G: Athletico-PR, Libertad (PAR), Allianza Lima (PER) e Atlético-MG;

Grupo H: Olimpia (PAR), Atlético Nacional (COL), Melgar (PER) e Patronato (ARG).

ONDE ASSISTIR

As partidas terão transmissão da Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Star+ e Paramount+ (streaming). Veja abaixo os jogos dos times brasileiros e onde serão exibidos:

PALMEIRAS

05/04 – 21h30 – Bolivar x Palmeiras; ESPN e Globo

20/04 – 21h – Palmeiras x Cerro Porteño; ESPN

03/05 – 21h30 – Barcelona-EQU x Palmeiras; Paramount+ e Globo

25/05 – 21h – Cerro Porteño x Palmeiras; ESPN

07/06 – 21h30 – Palmeiras x Barcelona-EQU; ESPN e Globo

29/06 – 21h – Palmeiras x Bolivar; ESPN

CORINTHIANS

06/04 – 19h – Liverpool x Corinthians; Paramount+

19/04 – 21h30 – Corinthians x Argentinos Juniors; Paramount+ e Globo

02/05 – 21h – Corinthians x Independiente Del Valle – Paramount+

24/05 – 21h30 – Argentino Juniors x Corinthians; ESPN e Globo

08/06 – 19h – Independiente Del Valle x Corinthians; Paramount+

28/06 – 21h30 – Corinthians x Liverpool; ESPN e Globo

FLAMENGO

05/04 – 19h – Aucas x Flamengo; ESPN

19/04 – 21h30 – Flamengo x Ñublense; Globo e ESPN

04/05 – 19h – Racing x Flamengo; ESPN

24/05 – 19h – Ñublense x Flamengo; Globo e Paramount+

08/06 – 21h – Flamengo x Racing; ESPN

28/06 – 21h30 – Flamengo x Aucas; Globo e Paramount+

FLUMINENSE

05/04 – 21h30 – Sporting Cristal x Fluminense; Globo e Paramount+

18/04 – 19h – Fluminense x The Strongest; Paramount+

02/05 – 21h – Fluminense x River Plate; ESPN

25/05 – 19h – The Strongest x Fluminense; ESPN

07/06 – 21h30 – River Plate x Fluminense; Globo e Paramount+

27/06 – 21h – Fluminense x Sporting Cristal; Paramount+

INTERNACIONAL

04/04 – 21h – Independiente Medellín x Internacional; Paramount+

18/04 – 19h – Internacional x Metropolitanos; Paramount+

03/05 – 19h – Internacional x Nacional; Paramount+

25/05 – 21h – Metropolitanos x Internacional; Paramount+

07/06 – 19h – Nacional x Internacional; Paramount+

28/06 – 19h – Internacional x Independiente Medellín; Paramount+

ATHLETICO-PR

04/04 – 19h – Alianza Lima x Athletico-PR; ESPN

18/04 – 21h – Athletico-PR x Atlético-MG; ESPN

04/05 – 21h – Libertad x Athletico-PR; ESPN

23/05 – 19h – Atlético-MG x Athletico-PR; Paramount+

06/06 – 19h – Athletico-PR x Libertad; ESPN

27/06 – 19h – Athletico-PR x Alianza Lima; ESPN

ATLÉTICO-MG

06/04 – 19h – Atlético-MG x Libertad; ESPN

18/04 – 21h – Athletico-PR x Atlético-MG; ESPN

03/05 – 21h30 – Atlético-MG x Alianza Lima; Globo e ESPN

23/05 – 19h – Atlético-MG x Athletico-PR; Paramount+

06/06 – 21h – Alianza Lima x Atlético-MG; ESPN

27/06 – 19h – Libertad x Atlético-MG; ESPN

PREMIAÇÃO

FASE PRÉVIA 1: US$ 400 mil.

FASE PRÉVIA 2: US$ 500 mil.

FASE PRÉVIA 3: US$ 600 mil.

FASE DE GRUPOS: US$ 3 milhões.

MÉRITO ESPORTIVO: US$ 300 mil (por vitória na fase de grupos).

OITAVAS DE FINAL: US$ 1,25 milhão.

QUARTAS DE FINAL: US$ 1,7 milhão.

SEMIFINAL: US$ 2,3 milhão.

VICE-CAMPEÃO: US$ 7 milhões.

CAMPEÃO: US$ 18 milhões.