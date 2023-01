Juniores do Paraná Clube embarcam para a Copinha: primeiro paranaense a entrar em campo (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta segunda-feira (dia 2) com 128 equipes de todo o Brasil. A final está marcada para 25 de janeiro, no dia do aniversário da capital paulista. As equipes estão divididas em 32 grupos de quatro equipes com cidades-sede distribuídas pelo Estado. O Corinthians, com 10 títulos conquistados, é o maior vencedor do torneio.

O torneio inicia nesta segunda-feira com seis partidas. O duelo inaugural será Penapolense e Capivariano 12h45 (horário de Brasília) com transmissão do Paulistão Play.

O futebol paranaense terá cinco representantes na competição. Coritiba, Maringá, Athletico e Operário foram os indicados pela Federação Paranaense de Futebol por conta da campanha no estadual deste ano entre os times principais. Já o Paraná Clube disputa a competição como convidado.

Os paranaenses nunca venceram a competição, que foi criada em 1969. A melhor marca foi do Athletico, vice em 2009. O Furacão também foi seminalista em 2012, junto com o Coritiba. Outros semifinalistas paranaenses foram o Matsubara (1980 e 1988), Londrina (1994), Coritiba (2004 e 2012), Iraty (2005), Paraná Clube (2005) e Athletico (2007 e 2012).

Os paranaenses só estreiam na terça-feira. O primeiro a entrar em campo é o Paraná Clube, às 14 horas, contra o SKA Brasil, em Santana de Parnaíba. O Athletico vem logo depois, às 15 horas, contra o Picos-PI, em Barretos. O Coxa joga às 15h15, contra o São José-RS, em Guarulhos. Maringá e Operário só vão estrear na quarta-feira.



Onde assistir

A 53ª edição do torneio terá transmissão variada. Na rede aberta de televisão, a Rede Vida será responsável por televisionar algumas partidas. Na internet e no streaming, partidas serão transmitidas pelo Youtube e pelo aplicativo da Federação Paulista de Futebol, o Paulistão Play. Na TV fechada, o SporTV, do Grupo Globo, será responsável por transmitir algumas partidas.

OS JOGOS DOS PARANAENSES

Athletico – Grupo 7 (sede em Barretos)

Athletico x Picos-PI: 3 de janeiro, terça, 15h

São Bento x Athletico: 6 de janeiro, sexta, 15h

Barretos x Athletico: 9 de janeiro, segunda, 15h

Coritiba – grupo 16 (sede em Guarulhos)

Coritiba x São José-RS: 3 de janeiro, terça, 15h15

Guarulhos x Coritiba: 6 de janeiro, sexta, 15h15

Flamengo-SP x Coritiba: 9 de janeiro, segunda, 13h

Maringá – grupo 20 (sede em Leme)

ABC-RN x Maringá: 4 de janeiro, quarta, 19h

Lemense-SP x Maringá: 7 de janeiro, sábado, 16h45

Maringá x Bragantino: 10 de janeiro, terça, 16h45

Paraná Clube – grupo 23 (sede em Santana de Parnaíba)

SKA Brasil-SP x Paraná Clube: 3 de janeiro, terça, 14h

Paraná Clube x Vitória-BA: 6 de janeiro, sexta, 13h

Aster Brasil-ES x Paraná Clube: 9 de janeiro, segunda, 14h

Operário – grupo 25 (sede em São Bernardo do Campo)

Bahia x Operário-PR: 4 de janeiro, quarta, 13h

EC São Bernardo x Operário-PR: 7 de janeiro, sábado, 13h

Operário-PR x CSA: 10 de janeiro, terça, 13h