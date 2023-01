Sem a pressão de vencer a primeira partida no ano, o Corinthians encara a Inter de Limeira neste sábado, às 18h30, pelo Campeonato Paulista, para acabar com a sequência negativa como visitante do último ano. Para isso, conta com um ataque reforçado, como observado na vitória por 3 a 0 sobre o Água Santa na última quarta-feira.

Com um clima positivo no vestiário, elogiado pelos jogadores do elenco, com a chegada de Fernando Lázaro, a equipe pode começar a mudar a estatística negativa sob o comando de Vítor Pereira no último ano. Fora de casa, o Corinthians somou apenas oito vitórias em 36 jogos, com 15 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de 36,1%, discrepante em relação à média como mandante – 66,7%.

A dupla Yuri Alberto e Róger Guedes, em seu primeiro jogo junta neste ano, foi responsável pelos três gols da vitória corintiana diante do Água Santa. Dentro e fora de campo, os atacantes têm demonstrado entrosamento e são a principal arma do clube ofensivamente. Desde a última temporada, tiveram participação direta em 39 gols da equipe. Antes do início do Paulistão, a contratação em definitivo de Yuri Alberto era um dos principais objetivos da diretoria.

Róger Guedes, que marcou dois gols na primeira vitória do Corinthians no ano, celebrou o bom momento da equipe. “Ainda estamos vindo de pré-temporada, e só adquirimos ritmo durante os jogos. Mas é importante para os jogadores de frente jogarem os 90 minutos porque aumenta o ritmo e conseguimos ajudar mais”, afirmou. “Estou feliz pelos dois gols. Com time completo a gente fica imbatível.”

Além de Róger Guedes e Yuri Alberto, que devem ser titulares em Limeira, a tendência é que Fernando Lázaro faça mudanças na escalação e não venha com esse time completo. Com um elenco mais velho, Fagner, Fábio Santos, Balbuena e Renato Augusto devem ser poupados para a partida. No último jogo, Gil deu espaço para Bruno Méndez – o zagueiro deve voltar a campo neste sábado.

“Essas mudanças vão ser graduais, a ideia é chegar num ponto que não precisa fazer muitas trocas, então estamos antecipadamente ajustando duas ou três, principalmente nesses períodos mais curtos em que é praticamente impossível ter todo mundo nessa sequência”, afirmou Fernando Lázaro, em entrevista coletiva. Matheus Bidu, recém-contratado para a temporada, deve assumir o lugar de Fábio Santos entre os 11 iniciais.

Romero, que entrou durante o segundo tempo do duelo com o Água Santa e fez sua reestreia, foi relacionado. Paulinho ainda se recupera de lesão no joelho e não viaja, mas treinou com bola na manhã desta sexta-feira. Fausto Vera também se recupera de entorse no tornozelo.

O Corinthians está na vice-liderança do Grupo C, atrás de São Bento e à frente de Ituano e Ferroviária. A Inter de Limeira está na lanterna do Grupo A, que também conta com Red Bull Bragantino, Santos e Botafogo. Nesta primeira fase do Campeonato Paulista, os times do mesmo grupo não jogam entre si.

Depois de conquistar a primeira vitória no Paulistão ao superar o Mirassol, por 1 a 0, a Inter de Limeira volta a campo neste sábado com um problema. Para o duelo, o técnico Pintado não terá o zagueiro Wellington, cortado ainda no aquecimento da partida contra o Mirassol por conta de dores na panturrilha esquerda. Ele foi avaliado pelo departamento médico nesta semana e deve ser poupado neste primeiro momento.

Sendo assim, como aconteceu no duelo contra o Mirassol, Léo Duarte começa jogando na lateral-direita. Com Leandro Silva e Rael disputando vaga na zaga. Outra opção é João Paulo, que foi oficializado como reforço para o setor defensivo somente nesta sexta-feira.