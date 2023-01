O Corinthians comunicou nesta terça-feira que concluiu o acordo para comprar Yuri Alberto de forma definitiva junto ao Zenit, da Rússia. Antes emprestado pelo clube russo até o meio deste ano, o atacante de 21 anos firmou um contrato válido até 31 de dezembro de 2027 com o time paulista. Para conseguir a manutenção do atleta, a diretoria corintiana cedeu o zagueiro Robert Renan, de 19 anos, e o volante Du Queiroz, 23, ao Zenit, que também terá prioridade na compra do atacante Pedro, 16, joia da base alvinegra.

Peça importante do elenco corintiano ao longo da última temporada, Du Queiroz irá para a Rússia apenas no meio do ano, durante a janela de transferências do verão europeu. Já Robert Renan, um dos jovens mais promissores de sua geração na base corintiana, defenderá o novo clube a partir deste mês e já se despediu do Corinthians em uma postagem nas redes sociais.

“Construí minha vida dentro desse clube, aqui eu cresci e tive a grande oportunidade de realizar meu sonho de criança, logo de cara já entendi que defender esse manto não é pra qualquer um, pena que foi tudo muito rápido, mas em tão pouco tempo eu entendi a grandeza desse clube e dessa torcida, agradecer a todos funcionários do clube em todos esses anos. Saio para novos desafios, mas sempre levarei comigo o carinho e respeito de milhares de torcedores que me apoiaram em um momento muito importante da minha carreira”, disse o defensor.

Além de levarem os dois jovens revelados no Terrão, os russos terão preferência na compra do atacante Pedro, que jogou a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi liberado para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Isso significa que o Zenit tem de ser avisado pelo Corinthians sempre que algum outro clube fizer uma proposta pelo garoto, com a oportunidade de cobrir o valor.

Apesar das saídas, o Corinthians voltará a contar com o goleiro Ivan, que foi emprestado ao Zenit na primeira negociação envolvendo Yuri Alberto e será reintegrado ao elenco alvinegro ainda neste mês. O meia-atacante Mantuan, também enviado ao clube russo para concretizar o empréstimo de Yuri no ano passado, continua no Zenit até o meio de 2023.

Garantir a permanência de Yuri Alberto era uma das prioridades da diretoria corintiana. Ele chegou em junho de 2022 e conquistou a confiança da torcida ao marcar 11 gols em 27 jogos. “Estou muito feliz em permanecer no Corinthians. Me identifiquei muito com o Clube e minha vontade sempre foi ficar. Sei do esforço que o clube fez para essa negociação ter uma final feliz e só quero comemorar e dar muitas alegrias a essa torcida incrível”, afirmou o jogador.