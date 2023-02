O Corinthians anunciou nesta quinta-feira, por meio de suas redes sociais, que irá doar parte da renda na partida de estreia do Campeonato Brasileiro Feminino às vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte paulista durante o feriado de carnaval. Assim, 20% da renda bruta da bilheteria será destinada à assistência social dos desabrigados e afetados pela tragédia.

A partida acontece neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira – o Nogueirão -, em Mogi das Cruzes. Atual campeão, o Corinthians recebe o Ceará em sua estreia na competição. Os ingressos estão à venda na internet, por meio do site oficial do clube (ingressoscorinthians.com.br). Os valores variam entre R$ 15 e R$ 20.

“O Sport Club Corinthians Paulista, por meio do Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania e do Departamento de Futebol Feminino, vai doar 20% da renda bruta do jogo contra o Ceará, pelo Brasileiro Feminino, para as regiões afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo”, informa nota divulgada pela agremiação. “O clube se solidariza com as vítimas e seus familiares neste momento tão doloroso.”

Até o momento, a Defesa Civil do Estado de São Paulo afirma que mais de 40 pessoas morreram no litoral paulista e outras 2500 estão desabrigadas. Além do Corinthians, o Palmeiras também informou que o lucro arrecadado na venda das camisas desenhadas por Abel Ferreira será destinado para as famílias afetadas pela tragédia.

Além do clube, as torcidas organizadas do Corinthians também se organizaram para arrecadar doações às vítimas, como roupas, alimentos e produtos de higiene. Em nota, Gaviões da Fiel, Pavilhão Nove, Fiel Macabra, Camisa 12 e Estopim da Fiel se uniram em prol da tragédia no litoral paulista. As doações podem ser feitas no Bom Retiro, Belenzinho, Itaquera e Diadema.

O Brasileirão Feminino é o segundo compromisso do Corinthians nesta temporada. Em sua estreia, na Supercopa do Brasil Feminina, o time de Arthur Elias derrotou o Flamengo, na Neo Química Arena, por 4 a 1 e se sagrou campeão.