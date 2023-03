Sem ter de se preocupar com a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe o Santo André neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), com apenas um objetivo em mente: terminar na melhor colocação possível para disputar na Neo Química Arena uma eventual semifinal, que pelo regulamento da FPF será realizada em jogo único.

No primeiro lugar do Grupo C, o Corinthians é o único dos classificados que já sabe onde disputará as quartas de final. Joga em casa, no próximo final de semana, com data ainda a ser definida. Resta saber o adversário, mas isso independe do alvinegro: São Bento, Ferroviária e Ituano estão buscando a segunda vaga nas quartas, para enfrentar o Corinthians.

Na classificação geral, que define o chaveamento da competição a partir das semifinais, o Corinthians está na quinta posição, com 19 pontos. Além de Palmeiras e São Bernardo, que não podem ser alcançados na primeira e segunda colocação, São Paulo e Água Santa, ambos com 20 pontos, são as equipes que separam o Corinthians do terceiro lugar. Para isso, além de vencer seu confronto, o alvinegro terá que torcer para que seus rivais não vençam o Botafogo-SP e o São Bernardo, respectivamente.

Por serem do mesmo grupo, obrigatoriamente Palmeiras e São Bernardo se enfrentarão nas quartas de final. Dessa forma, caso conquiste a terceira colocação ao terminar a primeira fase, o Corinthians será o mandante em uma eventual semifinal. “Estamos buscando nosso objetivo de vitórias, de seguir pontuando. A gente sabe que a competição contempla isso, que não adianta estar só classificado em primeiro no grupo, tem a classificação geral que traz benefícios na frente”, afirmou Fernando Lázaro nesta semana.

Mesmo com esse objetivo em mente, o alvinegro não tem motivos para usar força máxima e desgastar seu elenco na partida da 12ª rodada. O mesmo vale para o Santo André, que não almeja a classificação às quartas de final, nem corre risco de rebaixamento à Série A2 do Paulistão. Por causa disso, Lázaro poupará alguns de seus titulares neste sábado.

Cássio, Roni e Adson, pendurados, não foram relacionados para o confronto. Carlos Miguel, reserva imediato no gol, ganhará nova oportunidade. Fausto Vera, titular no começo do ano antes de se lesionar, retorna aos 11 iniciais após três jogos no banco. Para a vaga de Adson, Lázaro deve apostar em Paulinho e Maycon, que se recuperaram de lesão e buscam ganhar minutos com o treinador. Romero e Giovane também são opções para o ataque

Vale lembrar que, a partir das quartas de final, os cartões amarelos são zerados. Apenas jogadores que receberem o terceiro amarelo – ou que forem expulsos de campo – na última rodada da fase de grupos cumprem suspensão na primeira partida do mata-mata. Além destes três, o treinador deve manter a base do time titular. Fagner e Rafael Ramos voltam a ser relacionados após serem poupados contra o Santos, na última rodada. Segundo o clube, ambos sentiram desconfortos musculares durante a última semana e ficaram fora dos relacionados de Fernando Lázaro.

No ataque, é um dos setores dos quais Lázaro não tem dúvida. Róger Guedes e Yuri Alberto são uma das duplas mais efetivas do futebol brasileiro no momento. Juntos, têm participação direta em 14 gols do Corinthians na competição e Guedes é o artilheiro do Paulistão, com 14 gols. “É um início de trabalho em uma temporada e vejo que foi ganhando consistência ao longo do tempo. Conseguiu ajeitar primeiro a parte ofensiva, começou a trazer resultados”, afirmou Lázaro, à Corinthians TV nesta semana, antes do último confronto pelo Paulistão.

No banco diante do Santo André, uma das novidade é a presença do meia Guilherme Biro, campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Uma das joias da base corintiana, o jogador não estava sendo relacionado aos jogos enquanto negociava a sua renovação com o clube. O novo vínculo ainda não foi oficializado pelo clube, mas deve ocorrer já na próxima semana. O jovem de 18 anos pode ganhar minutos com o profissional neste sábado.

RENOVAÇÃO

As boas notícias não param de acontecer na vida do jovem meia Guilherme Biro. Tirado às pressas da Copa São Paulo de Futebol Júnior para reforçar a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, ele retornou e foi integrado em definitivo ao elenco profissional. Está relacionado para a partida diante do Santo André e ainda renovou contrato até 2027, ganhando uma compensação financeira.

Apontado como uma das boas revelações do clube, ao lado do atacante Pedrinho, Biro sempre foi cotado para subir ao profissional e agora viverá no time de cima em definitivo. Pedrinho também foi promovido e até passou por trote nesta sexta-feira.

Com o novo acordo, o jogador completará 13 temporadas no clube do coração. Ele chegou em 2015, ainda para o time sub-11. Apesar de ter conquistado o título Sul-Americano atuando como armador, ele também pode ser utilizado por Fernando Lázaro como lateral-esquerdo.

“Estou muito feliz de estender meu contrato com este clube, que é o do meu coração”, afirmou, ao assinar o novo vínculo. “Estou aqui há muito tempo e, agora, muito motivado para dar alegrias para a Fiel.”

Com a ausência de Adson nos convocados para o jogo com o Santo André, Guilherme Birô foi relacionado e, apesar de não estar cotado para iniciar a partida, pode ganhar alguns minutos no segundo tempo para já ir se ambientando com o time de cima.

SANTO ANDRÉ

Sem chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Santo André entra em campo neste sábado apenas para cumprir tabela.

Visando o duelo com o Corinthians, o técnico Matheus Costa comandou o último treino antes do confronto, realizado na tarde desta sexta-feira no estádio Bruno José Daniel. Na atividade, os jogadores participaram de um treinamento tático, com enfoque na bola parada e depois houve o tradicional treino recreativo.

O Santo André conta com os retornos do lateral-esquerdo Romário e do zagueiro Matheus Mancini, que cumpriram suspensão na rodada passada. Eles devem entrar, respectivamente, nos lugares de Igor Fernandes e Ednei. Já o volante Marthã e o atacante Fernando Viana foram liberados pelo departamento médico e também têm chances de atuar.

Por outro lado, o goleiro Lucas Frigeri, com dores na coxa, não foi relacionado para a partida. Carlos Eduardo entra no seu lugar. Atualmente, o Santo André aparece na terceira colocação do Grupo D com 14 pontos. Independentemente do resultado, o time não sairá desta posição. Na verdade, já faz planos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.