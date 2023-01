O Corinthians estreia neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, em um cenário completamente diferente daquele que terminou a última temporada. Após a saída de Vítor Pereira, que não acertou um acordo de renovação com o clube e assumiu o comando do Flamengo, o alvinegro inicia o ano com Fernando Lázaro, efetivado, como técnico.

Aos 41 anos, Lázaro tem uma relação antiga com o clube. Filho do ídolo Zé Maria, que marcou época no Corinthians nas décadas de 1970 e 1980, chegou ao clube em 1999, para trabalhar no setor de informática. Após passagem pela comissão técnica da seleção brasileira, no Mundial da Rússia e na Copa América de 2019, ele trabalhou como auxiliar do clube na era Sylvinho e ficou com a função de analisar adversários durante o comando de Vítor Pereira.

Ele tem experiência como técnico interino do Corinthians, após as saídas de Vagner Mancini e Sylvinho, e foi um dos “pupilos” de Tite durante a passagem do treinador corintiano. Ele chegou a receber o convite do treinador da seleção brasileira para integrar a comissão na Copa do Mundo do Catar, mas aceitou a proposta do alvinegro.

Ao todo, Lázaro teve sete partidas como interino à frente do Corinthians, com seis vitórias e um empate. Ele é o terceiro auxiliar a ser efetivado na última década. Antes dele, Carille, em 2017, e Osmar Loss, em 2018, foram promovidos para assumir o comando da equipe. Antes de assumir em definitivo, Lázaro era um dos responsáveis pelo controle do Centro de Inteligência do Futebol (CIFUT) do Corinthians.

“Foi muito bom. É uma sensação única. Momento indescritível. Depois você assimilando ao pouso, tem o primeiro impacto e depois tem as consequências, que você vai idealizando bem as coisas”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva nesta semana.

Além da mudança de técnico, com uma saída traumática de Vítor Pereira – o português havia publicado em suas redes sociais que deixaria o Corinthians por motivos pessoais e não assumiria nenhum outro clube na sequência -, o clube pouco se movimentou na janela de transferências antes do início da temporada.

Até o momento, o clube anunciou a chegada de dois jogadores: Romero, livre no mercado após o fim de seu contrato com o Cruz Azul, e Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Guarani que estava emprestado ao Cruzeiro. Além deles, Maycon teve seu contrato de empréstimo estendido com o Shakhtar Donetsk e Yuri Alberto foi comprado em definitivo pelo clube, uma das metas para esta temporada.

“Estou muito feliz em permanecer no Corinthians. Me identifiquei muito com o clube e minha vontade sempre foi ficar. Sei do esforço que o clube fez para essa negociação ter uma final feliz e só quero comemorar e dar muitas alegrias a essa torcida incrível”, afirmou Yuri, em entrevista à assessoria de imprensa do clube paulista após a contratação.

Por outro lado, o Corinthians teve uma série de desfalques em seu elenco. Para ter Yuri Alberto, a diretoria corintiana cedeu o zagueiro Robert Renan, de 19 anos, e o volante Du Queiroz, 23, ao Zenit, que também terá prioridade na compra do atacante Pedro, 16, joia da base alvinegra. Além destes, Raul Gustavo, Ramiro, Robson Bambu, Mateus Vital, Ivan e Lucas Piton são alguns dos nomes que deixaram a equipe.

Com esses elementos, o principal desafio do Corinthians é, ao menos, repetir o desempenho da última temporada. Com o vice-campeonato da Copa do Brasil, o quarto lugar no Brasileirão e as quartas de final da Libertadores, o alvinegro teve um resultado em campo que superou as expectativas. Paulinho, recuperado de lesão, é um dos grandes reforços da equipe para alcançar esses objetivos – em 2022, perdeu quase toda temporada por conta de uma ruptura nos ligamentos do joelho.

O ponto negativo nesse início de ano é que, o time considerado titular do Corinthians, está envelhecido. A média de idade é de 30 anos. Yuri Alberto é o mais jovem, com 21, mas Fagner, Cássio, Fábio Santos, Gil e Renato Augusto, todos com idade superior a 34 anos, não têm condições de participar de todos os jogos da temporada. Gustavo Mosquito, que se recupera de lesão, segue como desfalque da equipe.

Adversário do Corinthians, a principal novidade para esta temporada está no banco de reservas do Bragantino. Pedro Caixinha, técnico português que teve breve passagem pelo futebol brasileiro no início dos anos 2000, substituiu Maurício Barbieri, demitido após três temporadas e que acertou com o Vasco no final de 2022.

Com um elenco jovem, o principal desfalque do Bragantino neste início de temporada é Léo Ortiz, zagueiro, capitão e que esteve na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo. Com uma cirurgia no joelho realizada em dezembro, o tempo de recuperação é entre seis e oito meses. Juninho Capixaba, ex-Corinthians, foi um dos principais reforços da equipe nesta janela de transferências.