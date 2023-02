Corinthians campeão (Crédito: Divulgação/Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

O Corinthians não deu a menor chance ao Flamengo e confirmou o bicampeonato da Supercopa do Brasil neste domingo, ao vencer o rival por 4 a 1 na Neo Química Arena, para um público de quase 26 mil torcedores. Tamires e Millene, duas vezes cada, marcaram para a equipe do Parque São Jorge. Daiane descontou no fim.

Para chegar ao título, o Corinthians passou por Atlético-MG (1 x 0), Internacional (2 x 1) e Flamengo (4 x 1). No ano passado, o time alvinegro havia derrotado o Grêmio na decisão.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, esteve presente na final da Supercopa. Ele entregou as premiações ao finalistas da competição. O futebol feminino é uma das prioridades da gestão de Ednaldo Rodrigues, que foi eleito em março do ano passado.

“Parabéns ao Corinthians por mais essa conquista no futebol feminino. O clube é um exemplo de gestão também no feminino. Parabéns também aos torcedores do Corinthians, que estão sempre apoiando as Brabas. Elas encheram novamente a arena”, afirmou o mandatário.

O Corinthians receberá com o título R$ 500 mil da CBF. O Flamengo ficará com R$ 300 mil.

“Queremos que as mulheres joguem cada vez mais. Que sejam cada dia mais protagonistas no futebol. Nos próximos anos, vamos investir na revelação de muitos talentos dentro do campo como também do lado de fora. Queremos descobrir novas treinadores, árbitras, médicas e todas as carreiras do futebol. Lugar de mulher é onde ela quiser”, acrescentou.

O Corinthians abriu o placar no minuto inicial. No primeiro lance da partida, Gabi Portilho cruzou para Tamires, que exige bela defesa de Bárbara. No rebote, Belinha cruzou para Tamires fazer 1 a 0.

Aos 35 minutos, o Corinthians ampliou. Millene precisou cobrar o pênalti duas vezes para fazer 2 a 0 – o primeiro foi anulado pela arbitragem. Aos 48, saiu o terceiro. Vic Albuquerque pegou a sobra e rolou para Millene marcar mais um.

No segundo tempo, o panorama se manteve e o Corinthians transformou a vitória em goleada. Aos 11 minutos, Gabi Portilho avançou pela direita com liberdade e deu assistência para Tamires assinalar 4 a 0.

Com o título assegurado, o Corinthians tirou o pé do acelerador e foi deixando o tempo passar. Com isso, o Flamengo acabou diminuindo aos 23 minutos, com Daiane, mas nada que pudesse estragar a festa da equipe alvinegra.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 X 1 FLAMENGO

CORINTHIANS – Lelê; Belinha (Katiuscia), Tarciane, Andressa e Yasmim (Jaque Ribeiro); Diany (Gabi Morais), Ju Ferreira e Vic Albuquerque (Liana Salazar); Tamires, Gabi Portilho e Millene (Jheniffer). Técnico: Arthur Elias.

FLAMENGO – Barbara; Monalisa (Rayanne), Daiane, Thais Regina e Jucinara; Thaisa (Agustina), Kaylane (Kaylaine Jr.) e Duda; Maria Alves (Gica), Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Luis Andrade.

GOLS – Tamires a um minuto, e Millene aos 35 e 49 do primeiro tempo; Tamires aos 11, e Daiane aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thayslane de Melo Costa

CARTÕES AMARELOS – Abdelmonem, El Shahat, Hany, Fathi e Ateya (Al Ahly); Arrascaeta e Gabigol (Flamengo). Jaque Ribeiro e Milene (Corinthians); Sole Jaimes, Maria Alves, Thaís Regina e Bárbara (Flamengo).

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.