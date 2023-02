Fernando Lázaro surpreendeu na escalação do Corinthians no clássico com o Palmeiras ao mandar o time com somente Roni entre os volantes, apostando em dois meias e três atacantes. Repetiu a dose na vitória sobre o Mirassol, mas viu os rivais atacarem bastante o gol de Cássio. Manter o esquema ou se reforçar contra o Santos, na Vila Belmiro, domingo, é o dilema do treinador.

O quinteto Giuliano, Renato Augusto, Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto participou dos 14 gols do time na temporada. Anotou 12 vezes e deu as assistências para Gil e Fábio Santos. Mas a facilidade com a qual o Mirassol criou na última rodada, apesar de o Corinthians ter feito 3 a 0, deixou uma pulga atrás da orelha do treinador, que agora joga fora de casa.

Roni vinha atuando na vaga do argentino Fausto Vera, que aprimora o ritmo para voltar à titularidade. Na Vila Belmiro, podem atuar lado a lado, com um dos armadores sendo sacrificado em tentativa de reforçar a marcação diante de um oponente veloz e ofensivo.

Nesta quinta-feira, ou mais tardar sexta-feira, Fernando Lázaro dará um coletivo para definir sua escalação. O técnico não esconde que ainda busca a definição de uma escalação titular e não descarta um retorno de Fausto.

“Estamos permitindo que o time jogue, mas não são etapas definitivas. Fausto teve intercorrências que tiraram oportunidades de jogar. Mas Fausto está retomando e tentaremos propiciar o máximo de minutos a ele.”