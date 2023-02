O Corinthians foi surpreendido na última quinta-feira com a derrota para o São Bernardo, no ABC. Apesar dos desfalques e da boa campanha do adversário, a expectativa era por uma vitória que desse consistência à sequência positiva do time alvinegro. Na 8ª rodada do Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, neste domingo, os comandados de Fernando Lázaro têm uma boa chance de se recuperar e mostrar força para o Estadual.

No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, casa pouco habitual para o clássico com a Portuguesa, o Corinthians quer fazer valer a superioridade do elenco e toda a fragilidade da Lusa, que figura na zona de rebaixamento do Paulistão, com apenas quatro pontos no Grupo D. O time do Parque São Jorge, por sua vez, soma 13 pontos e é líder isolado do Grupo C.

O último confronto entre Corinthians e Portuguesa aconteceu em março de 2015, novamente pelo Estadual. Como mandante, a equipe alvinegra se saiu melhor e bateu o conjunto rubro-verde por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Com baixo índice de público no Canindé, a Portuguesa não teve alternativas senão vender o mando de campo e transferi-lo para a capital federal. A realização do jogo em Brasília deverá render aos cofres da Lusa cerca de R$ 1 milhão.

Boa notícia para o torcedor corintiano é a provável volta de Yuri Alberto à equipe titular. Ao lado do volante Maycon, o centroavante realizou atividades em campo e deve reforçar o Corinthians. Renato Augusto, cuja ausência é apontada como principal obstáculo para a manutenção de rendimento do time, também tem chances de retornar.

Fernando Lázaro, no entanto, tem desfalque confirmado na lateral direita. Fagner levou o terceiro cartão amarelo contra o São Bernardo e está suspenso do jogo com a Portuguesa. O português Rafael Ramos tende a ser a escolha natural do treinador para a posição.

LUSA

Pressionada após sua quarta derrota seguida no Campeonato Paulista, a Portuguesa, que retornou à elite após oito anos, tem uma missão complicada, neste domingo, diante do Corinthians. Apesar de ser mandante, o time lusitano vai encarar um clima de visitante, porque ‘vendeu o mando de campo’ e a partida, válida pela oitava rodada, para o estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Nesta semana, após a derrota para o Guarani, por 2 a 1, fora de casa, com virada em apenas dois minutos, a direção da Portuguesa surpreendeu e rescindiu com o lateral-direito Ramon Rocha e com o zagueiro Victor Ramos. O lateral foi titular no último domingo, contra a Inter de Limeira, enquanto o zagueiro foi titular em todas as partidas, até mesmo sendo capitão.

O técnico Gilson Kleina, que vai para seu terceiro jogo no comando, pode promover a entrada de Robson na defesa. Naldo, zagueiro de origem que vem atuando no meio-campo, é outra alternativa, uma vez que o time entrou com três volantes no último jogo.

Recuperado de lesão, o volante Diogo Marzagão pode ganhar chance se estiver 100%, saindo Madison ou Tauã. O meia Daniel Costa também é outro que deve retornar à titularidade após começar na reserva.

Apesar do momento complicado, Kleina confia na reação da Portuguesa. “Temos que ser capacitados para sair dessa situação e vamos sair dessa situação. Vamos fazer o encaixe do que deve ser feito e passar por esse momento. Estamos no caminho certo. Mesmo na derrota estou confiante naquilo que podemos desenvolver.”

Com a derrota em Campinas, a Portuguesa permaneceu com quatro pontos, em quarto e último lugar do Grupo D, que ainda tem Palmeiras, São Bernardo e Santo André.