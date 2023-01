Após um revés na primeira partida do Campeonato Paulista diante do Red Bull Bragantino, o Corinthians reencontra sua torcida nesta quarta-feira em busca da primeira vitória no ano. Com Fernando Lázaro no comando, efetivado no cargo após a saída de Vítor Pereira, a equipe ainda não havia perdido. Foram sete jogos, com seis vitórias e um empate, antes do duelo em Bragança Paulista, no último domingo.

No Campeonato Brasileiro de 2022, o Corinthians foi o segundo clube que mais levou torcedores ao estádio. Ao todo, 946.910 torcedores foram à Neo Química Arena nos 19 jogos do time como mandante, uma média de 38.770 pessoas. A força da torcida garantiu ao clube 66,7% de aproveitamento no último ano – foram 36 jogos, com 21 vitórias, nove empates e seis derrotas.

Nesse cenário, o Corinthians reencontra seu torcedor precisando, mais uma vez, do apoio vindo das arquibancadas. Na partida contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, o alvinegro sofreu com as criações de jogadas. No primeiro tempo, finalizou apenas uma vez ao gol, na derrota por 1 a 0. Em 2022, a equipe teve as mesmas dificuldades, jogando longe da Neo Química Arena.

Dos 36 jogos fora, o Corinthians teve apenas oito vitórias, com 15 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de 36,1%, discrepante em relação à média como mandante. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu superar seus objetivos, traçados pela diretoria no início da última temporada: final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores e quarto lugar no Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que o clube consiga reverter esse cenário fora de casa, mantendo o aproveitamento acima da média na Neo Química Arena. Será a estreia de Fernando Lázaro, efetivado, como treinador em sua casa. Apesar da derrota no primeiro jogo, ele é visto como uma mudança positiva para os atletas, em comparação a seu antecessor Vítor Pereira.

“A gente vai dar nosso melhor para o Fernando (Lázaro), um cara sensacional, com trabalho muito bom. O dia a dia está muito leve, diferente do que era ano passado, não preciso esconder isso de ninguém. Queremos dar a volta por cima já na quarta-feira”, afirmou Róger Guedes, em entrevista após o jogo. Outros atletas do elenco, como Maycon, Roni e Fagner, reiteraram a opinião do camisa 10 da equipe.

A primeira – e única – vez que Corinthians e Água Santa se enfrentaram foi em 2020, com vitória do clube de Diadema, por 2 a 1. Para a partida desta quarta-feira, Renato Augusto (poupado na estreia) e Yuri Alberto (liberado pelo BID), que não atuaram em Bragança Paulista, voltaram a treinar com o grupo, mas ainda não estão confirmados.

“Tivemos ausências, muitas delas de última hora, pontuais. Vamos, ao longo da semana, começar a ter atletas para o próximo jogo. Não teremos essa dificuldade. O Renato Augusto já vai retornar e essas opções não vão faltar”, afirmou Lázaro, em coletiva após o jogo contra o Bragantino. Fausto Vera, que sofreu lesão no tornozelo contra o Bragantino, já está fora dos próximos jogos. Gustavo Mosquito e Paulinho, que se recuperam de lesão, também serão desfalques em Itaquera, mas Matheus Bidu, reforço para a lateral-esquerda, teve sua situação regularizada e pode entrar em campo nesta quarta-feira.

Com a derrota na primeira rodada, o Corinthians está na lanterna do Grupo C, atrás de Ferroviária, única equipe a vencer seu jogo de estreia, Ituano e São Bento, que empataram com o São Paulo e Palmeiras, respectivamente. Nesta primeira fase do Campeonato Paulista, os times do mesmo grupo não jogam entre si.