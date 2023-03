Sem Renato Augusto, o Corinthians ainda não venceu uma partida sequer neste ano. Diante do Ituano neste domingo, pelas quartas de final do Paulistão, a equipe de Fernando Lázaro precisará quebrar esse tabu para seguir em frente em busca de seu primeiro título desde 2019. A partida acontece na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília).

Renato Augusto é um dos principais jogadores do time desde que retornou ao Brasil, em 2021. Nesta temporada, disputou 10 partidas, marcou um gol e deu três assistências. Os números não impressionam, mas o desempenho da equipe sim. Nos três únicos jogos em que não esteve presente entre os titulares, o Corinthians tem um retrospecto de duas derrotas (contra o Red Bull Bragantino e o São Bernardo) e um empate (diante da Inter de Limeira).

Nas três partidas em questão, o Corinthians saiu de campo sem marcar um gol sequer. Além disso, quando somadas, a equipe acertou apenas seis finalizações nesses jogos – média de duas por partida. Em toda competição, o time alvinegro tem o terceiro melhor ataque, com 19 gols – fica atrás apenas de São Paulo (23) e São Bernardo (21).

Sem o meia, Lázaro ainda não definiu seu substituto imediato. Na última partida contra o Santo André, na qual Renato teve uma lesão de grau 1 no joelho, Paulinho entrou em seu lugar, ainda no primeiro tempo. O volante, que se recupera de uma lesão no ligamento do joelho, marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 e é o mais cotado a substituir o camisa 8.

“Claro que queremos finalizar mais, mas queremos buscar situações de finalização que sejam criteriosas, com boas escolhas. Estamos buscando construir bem para finalizar. Se pegar as dez que tivemos e assistir, a grande maioria são com grande potencial de gol”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a última rodada.

Além dele, Maycon, que também se recupera de lesão, entrou no segundo tempo da última partida. Com funções diferentes, ele é outra opção para a vaga de Renato Augusto, ao lado de Fausto Vera, que ganha minutos desde que retornou ao grupo após se recuperar de lesão no tornozelo. O volante, inclusive, foi titular diante do Santo André.

Da equipe que iniciou a última partida, Cássio, Fagner e Adson voltam à equipe titular. Contra o Santo André, Lázaro optou por poupar seus atletas, que estavam pendurados. A partir das quartas de final a

FPF zera os cartões amarelos, mas caso recebessem mais uma advertência na última rodada perderiam a primeira rodada do mata-mata.

No restante da equipe titular, não deve haver surpresas. Yuri Alberto e Róger Guedes seguem titulares no ataque. Na zaga, Balbuena volta ao banco de reservas – o Corinthians deve abrir mão do zagueiro no meio do ano, quando termina seu contrato de empréstimo com o clube. Bruno Méndez e Gil começam a partida.

Tabu contra o Ituano

Adversário deste domingo, o Ituano é a equipe com a pior campanha entre os classificados às quartas de final do Paulistão: 12 pontos e a 12ª colocação geral da competição. Além disso, a última vitória da equipe do interior diante do Corinthians foi há 16 anos, em 2007 – ano do único rebaixamento do time alvinegro à Série B do Brasileirão.

Na ocasião, em partida disputada no Pacaembu, o Ituano venceu por 2 a 1, com dois gols de Sorato. Desde então, as equipes disputaram 12 confrontos, com 10 vitórias corintianas e dois empates.

Na Neo Química Arena, palco da decisão de domingo, o retrospecto é menor: apenas duas vitórias e um empate, mas o Ituano se apega ao resultado de 2020 para reverter sua sina. Na última partida realizada antes da paralisação do Paulistão por causa da pandemia da covid-19, as equipes empataram em 1 a 1. Caso esse resultado se repita, a decisão da vaga nas semifinais irá para os pênaltis.

Do lado corintiano, além da invencibilidade diante do rival, está um retrospecto mais do que favorável nas quartas de final do Paulistão. Desde que a Neo Química Arena foi construída, o Corinthians nunca foi eliminado nesta fase do campeonato. São sete classificações, sendo que duas destas foram nos pênaltis – Ferroviária, em 2019, e Guarani, em 2021.

ITUANO

O astral do Ituano mudou da água para o vinho. Após flertar até a última rodada do Campeonato Paulista com o rebaixamento, o clube teve uma reação surpreendente depois da chegada do técnico Gilmar Dal Pozzo, que completa um mês nesta sexta-feira. A vitória com autoridade, por 3 a 0, sobre o Santos no último domingo, além de garantir vaga na elite estadual, deu ao clube de Itu o direito de disputar as quartas de finais contra o Corinthians.

Além da comemorada classificação, o Ituano tem um motivo a mais para se motivar diante do rival paulista. A última vitória sobre o Corinthians, aconteceu há 16 anos atrás, pelo Paulistão de 2007, um tabu que perdura 16 anos. Na ocasião, o time de Itu superou o time da capital por 2 a 1, com dois gols do experiente Sorato.

O clima está leve pelo lado do Ituano, ainda mais com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, ao empatar em 1 a 1, com o Princesa de Solimões-AM. O clube agora encara o Ceará, por uma vaga na terceira fase e por uma premiação de R$ 2,1 milhões. O jogo será disputado em Itu na próxima quarta-feira (15) e parece mais importante para o clube neste momento.

Completando um mês no clube, onde substituiu Carlos Pimentel, o gaúcho Gilmar Dal Pozzo quer manter a mesma estratégia utilizada diante do Santos. “Em pouco tempo de clube, procurei trabalhar a parte mental dos atletas, colocando para eles que nós tínhamos que ter regularidade, controle de jogo. E foi isso que aconteceu, principalmente contra o Santos, quando nós conquistamos o nosso objetivo”, destacou o treinador.

O técnico tem mais motivos para comemorar, porque ele terá todo o elenco à sua disposição. Contando ainda com a volta do zagueiro Frazan, que cumpriu suspensão contra o Santos, e o meia Lucas Siqueira, que retornou de lesão e jogou 20 minutos contra o time da baixada santista. Seguem fora lesionados, o lateral direito Pacheco, o meia Geuvânio e o atacante Neto Berola. O trio sequer atuou na fase de grupos.