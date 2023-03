Corinthians troca iluminação da Arena e limpa fachada para hospedar grandes eventos; time goleia em jogo-treino

O Corinthians sabe que precisa “aprender” a fazer dinheiro com a Neo Química Arena e está fazendo melhorias em seu estádio para receber eventos além dos jogos da equipe. Ser sede de partidas da seleção brasileira, por exemplo, está nos planos da diretoria. A casa corintiana já teve evento de carros, mas o clube não pensa na realização de shows.

Com três semanas sem jogos até a estreia do Brasileirão, diante do Cruzeiro, o clube resolveu deixar seu estádio ainda mais moderno e está trocando toda a iluminação. A Neo Química terá luminárias de LED, mais eficazes e com maior durabilidade. “Além de proporcionar menor consumo de energia”, salienta o clube. O Corinthians segue tendência de estádios modernos do mundo para manter uma casa de “excelência.”

O elogiado gramado, apontado entre os melhores do Brasil, também está em processo de reforço na semeadura para evitar problemas de lesões dos jogadores – Flamengo e Botafogo reclamaram bastante das condições do piso no Mané Garrincha, por exemplo.

O clube trocou a estrutura dos bancos de reservas e está fazendo uma enorme limpeza na fachada e na cobertura do estádio. Imagens aéreas de transmissão de jogos ainda no Brasileirão de 2022 mostraram que tinha muito acúmulo de poeira, sobretudo no teto da neo Química Arena. “A limpeza é importante não apenas esteticamente, mas também para proporcionar uma experiência agradável ao público.”

Por causa das obras no estádio, os jogos-treino com o Red Bull Bragantino II, nesta sexta-feira, e diante do Coritiba, no dia 30, acabaram agendados para o CT Joaquim Grava. O presidente Duílio Monteiro Alves teve até de explicar que o duelo com os paranaenses não saiu do estádio por medo de represálias da torcida após a queda no Paulistão. “O Corinthians jamais terá medo de sua torcida. Mas a Neo Química está passando Poor reformas e não tem como receber jogos agora.”

“A ideia era trazer esse volume. Esses 30 minutos (foram quatro etapas com esse tempo) representam uma intensidade de jogo e foi importante para mantermos o ritmo. Primeiro time fez bem o trabalho, em parte mais estudada, com intensidade, depois controlando, com uma segunda parte mais agressivo. Construímos bem o placar, mais independentemente do resultado, foi importante para manter o ritmo”, afirmou o técnico Fernando Lázaro. “A participação de todos foi muito boa.”

Foram quatro tempos de 30 minutos, e a equipe goleou por 6 a 1. Róger Guedes anotou dois gols quando os titulares estiveram em campo, um de cabeça e outro por cobertura, com Maycon, na vaga de Renato Augusto, de fora da área, ampliando. Já com os reservas foram outros três gols. Observado pela primeira vez, Barletta fez linda jogada individual pela esquerda antes de cruzar para mais um gol do time, desta vez de Pedrinho, que fechou a goleada. Du Queiroz e Fausto Vera também marcaram.

O time teve Caetano na defesa e Romero no ataque por causa das convocações de Balbuena e Yuri Alberto, além de Maycon no meio por causa de tratamento no joelho de Renato Augusto. Paulinho também não participou.