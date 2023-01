Quando tudo se encaminhava para uma verdadeira zebra, Na noite desta sexta-feira, a garotada do Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior mostrou que já herdou o espírito sofredor do clube. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o time paulista virou a partida em dois minutos e venceu o Fast Clube-AM por 3 a 1. De quebra, a vitória emocionante nesta segunda rodada, encaminhou a classificação do clube no Grupo 12.

Líder da chave com seis pontos, o Corinthians soma seis gols de saldo. Em segundo, aparece a Ferroviária com três pontos, seguido do Zumbi-AL, também com três. Ainda sem pontuar, o Fast Clube-AM é o lanterna e com poucas chances de classificação. Na última rodada, o Corinthians enfrenta o time da casa, a Ferroviária, precisando somente de um empata para avançar.

A partida não começou do jeito que o Corinthians gostaria. Logo aos nove minutos, Periquito cruzou da esquerda na medida para Claudinho cabecear firme, abrindo o placar para o Fast Clube.

Precisando encaixar o novo meio campo, o Corinthians teve problemas para criar jogadas de perigo, ficando refém de bolas aéreas e jogadas de linha de fundo. Aproveitando a única chance que teve, o Fast se fechou na defesa até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Corinthians procurou infiltrar na forte marcação adversária. Quando encontrava o caminho do gol, o time paulista parava na ótima atuação do goleiro Neneca. Foram ao menos três defesas difíceis do goleiro amazonense.

Nervoso, o Corinthians não se encontrava. Povoando a área adversária, a equipe paulista começou a pecar na hora de finalizar as jogadas. Com o resultado a seu favor, o Fast tentava tirar proveito dos contra-ataques, e quando podia, enrolava a partida no campo de defesa.

Quando tudo se encaminhava para uma derrota surpreendente, o Corinthians virou o placar. Com as entradas de Bidon e Higor, o time paulista ganhou gás no ataque. Aos 32 minutos, Bidon lançou Higor, que no primeiro toque na bola, venceu o goleiro Neneca e deixou tudo igual. Dois minutos depois, aos 34, a bola ficou viva na área do Fast após rebote do goleiro. Na ânsia de afastar, o zagueiro Caetano chutou a bola na sua própria trave, e, na volta, Felipe Augusto mandou para as redes, virando o placar.

A virada abalou o time do Fast Clube que sofreu o terceiro gol. Em contra-ataque, Felipe Augusto recebeu na ponta esquerda e finalizou forte. Destaque até então do jogo, o goleiro Neneca acabou falhando no lance, deixando a bola passar entre ele e a trave. Estava sacramentada a virada corintiana.

Mais cedo, a Chapecoense teve que lutar até o fim para conquistar o empate contra o União ABC-MS. Jogando em Bálsamo, no fechamento da segunda rodada do Grupo 2, o time catarinense conseguiu arrancar o empate por 1 a 1, no último minuto de jogo, e deu um grande passo rumo à classificação.

O gol do empate foi de Lucas Alves, aos 50 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda, o atacante dominou e emendou um belo voleio. Antes, Kauan havia marcado contra a própria meta, marcando a favor do União ABC.

Com o resultado, a Chapecoense chegou a quatro pontos, na segunda colocação da chave, atrás apenas do Mirassol, com seis. Enquanto isso, o União ABC conquistou seu primeiro ponto, ficando em terceiro. A Inter de Minas fecha a tabela ainda sem pontuar.