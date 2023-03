Mais três clubes, um mineiro e dois paranaenses, estão classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira à noite, na condição de mandantes, América-MG, Coritiba e Maringá superaram seus adversários pela segunda fase. Cada um garantiu a premiação de R$ 2,1 milhões.

Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o América-MG venceu o Santa Cruz por 1 a 0, com gol de Benítez aos 44 minutos do primeiro tempo. Agora, no final de semana, o América vai tentar confirmar sua vaga na final do Campeonato Mineiro, em confronto com o Cruzeiro. Como venceu o primeiro jogo semifinal por 2 a 0, agora pode perder até por 1 a 0 para ir à final e decidir o título mineiro com o vencedor do confronto entre Atletic e Atlético, com vantagem no primeiro jogo para o time de São João del Rei, que fez 1 a 0.

No estádio Couto Pereira, o Coritiba sofreu para garantir sua vaga, empatando no fim e levando a melhor nos pênaltis, por 6 a 5, após 1 a 1 no tempo normal. O Criciúma abriu o placar logo no primeiro minuto com o meia Marquinhos Gabriel, na sua reestreia no time catarinense após passagem pelo futebol goiano. Depois, os visitantes dominaram as ações em campo e só levaram o empate aos 40 do segundo tempo, num chute de primeira de Alef Manga. A disputa de pênaltis foi equilibrada, tanto que a série inicial terminou igual em 5 a 5. Mas o goleiro Gabriel, do Coritiba, defendeu a sexta cobrança, feita por Hélder, lateral do Criciúma.

No estádio Willie Davids, o Maringá contou com o apoio de mais de 10 mil torcedores e venceu por 2 a 0 o Marcílio Dias-SC. Os gols foram anotados no primeiro tempo por Morelli, aos 15, e Robertinho, aos 46 minutos. Enquanto a torcida festejava, a diretoria comemorava a premiação de R$ 2,1 milhões que se junta aos R$ 750 mil por participar e mais R$ 900 mil por chegar à segunda fase. Um total de R$3,75 milhões. Além disso, o clube já garantiu um calendário anual em 2024, com participação da Série D e na Copa do Brasil, além do Campeonato Paranaense.

A segunda fase vai ter sete jogos nesta quarta-feira e mais três na quinta-feira. Na semana passada, sete times já tinham garantido o passaporte para a terceira fase: Santos, Brasil de Pelotas, Bahia, Náutico, Botafogo-SP, Remo e Tombense.

A terceira fase terá a entrada dos times que disputam a Libertadores, mais os campeões do ano passado da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste.

CONFIRA OS JOGOS DA SEMANA:

TERÇA-FEIRA

Coritiba-PR 1(6) x (5) 1 Criciúma-SC

Maringá-PR 2 x 0 Marcílio Dias-SC

América-MG 1 x 0 Santa Cruz-PE

QUARTA-FEIRA

15h30

Nova Iguaçu-RJ x Nova Mutum-MT

19h

Ituano x Ceará

Águia de Marabá-PA x Goiás-GO

Atlético-GO x Volta Redonda-RJ

19h30

CRB-AL x Operário-MS

20h

Botafogo x Brasiliense-DF

21h30

Ypiranga-RS x Red Bull Bragantino

QUINTA-FEIRA

CSA-AL x Brusque-SC

20h

Grêmio x Ferroviário-CE

21h30

Vasco x ABC-RN