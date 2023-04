Zago (Crédito: Divulgação/antlers.co.jp)

Após estrear com derrota por 3 a 0 para o Flamengo, que custou o cargo de António Oliveira, o Coritiba acertou com Antônio Carlos Zago. O novo comandante é esperado no estádio Couto Pereira, neste domingo, às 18h30, para acompanhar o duelo contra o Fortaleza pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense não vence um jogo desde 23 de fevereiro.

O Coritiba busca, antes mesmo de pensar nos primeiros pontos, marcar o primeiro gol neste Brasileirão. Já o Fortaleza também busca a primeira vitória. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Internacional, diante dos seus torcedores, na Arena Castelão.

Neste jogo, o Coritiba será comandado de forma interina pelo auxiliar técnico Leomir de Souza. O treinador não deve mexer na estrutura do time, mas contará com alguns reforços. Após ser poupado, Bruno Viana deve retornar ao lugar de Chancellor na defesa.

Foram regularizados, no último dia da janela de transferência, o lateral-direito Marcos Vinícius, o zagueiro Gabriel Vilar, os meias Gabriel Silva e Mateus Bianqui, além do atacante Wesley Moreira. Por outro lado, o volante Bernardo foi emprestado ao Guarani.

“O quadro não é favorável. Estamos sem vencer desde 23 de fevereiro. São seis partidas e isso não nos deixa contentes. Mas vamos trabalhar com muito afinco, muita cobrança. As cobranças serão feitas ao elenco. Os acertos vão ser colocados em evidência”, prometeu o presidente Glenn Stenger, após derrota para o Flamengo. A última vitória do time paranaense aconteceu sobre o Humaiatá-AC, por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Com competições paralelas, o técnico Vojvoda deve poupar algumas peças no Fortaleza. Quase certo é a ausência do atacante Lucero, que saiu lesionado na vitória por 2 a 0 contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. Thiago Galhardo, desfalque na Argentina, deve seguir fora com um edema no tórax.

Em seu lugar, Pochettino ganhou a sombra de Calebe, que entrou bem no último jogo. No ataque, Silvio Romero deve substituir Lucero. Outra alternativa é Yago Pikachu retornar à lateral direita, poupando Tinga. Assim, Hércules ou Calebe podem compor o meio-campo com Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino.

“Agora tem que jogar a cada três dias, e nós desde fevereiro estamos assim, mas é a realidade que temos. Agora viajamos e temos uma partida importante do Brasileirão e temos que saber usar nossos jogadores, porque eles precisam se recuperar para enfrentar um desafio em 72 horas”, disse Vojvoda.