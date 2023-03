Éder (à direita) com a seleção italiana (Crédito: Divulgação/Inter.it)

O Coritiba enfrenta o Criciúma nesta terça-feira (dia 14) às 20 horas, no Couto Pereira, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O time catarinense tem um elenco repleto de jogadores conhecidos do futebol paranaense e até mesmo um ex-titular da seleção da Itália.

O técnico é Claudio Tencati, 50 anos, campeão paranaense pelo Londrina e que comandou a equipe paranaense de 2011 a 2017. Também conquistou a Primeira Liga em 2017.

ITALIANO

O nome mais conhecido do Criciúma é o atacante Éder, 36 anos. Nascido em Lauro Muller (SC) e revelado pelo próprio Criciúma, ele chegou ao futebol italiano em 2006. Acabou se naturalizando italiano e estreou pela seleção do país europeu em 2015. Jogou a Eurocopa 2016 – disputou quatro jogos e fez um gol. No total, somou seis gols em 26 jogos pela seleção. Jogou na Itália de 2006 a 2017. No auge, foram cinco temporadas na Sampdoria (49 gols em 135 jogos) e três na Internazionale (14 gols em 86 jogos). Voltou ao Brasil em 2021, para defender o São Paulo. Pelo Criciúma, soma um gol e duas assistências em cinco partidas em 2023.

Fabinho (Crédito: Divulgação/Athletico.com.br/Fabio Wosniak)

ATLETICANO

O destaque do Criciúma em 2023 é o ponta Fabinho, 23 anos. Ele é o artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols em seis jogos. O jogador pertence ao Athletico e está emprestado. Pelo clube paranaense, disputou 20 jogos e marcou um gol – foi na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão 2020. Formado na base do São Paulo, Fabinho foi pouco aproveitado pelo Furacão e acabou emprestado para outras quatro equipes antes de chegar ao Criciúma (Chapecoense, Vitória, Mirassol e CRB).

O zagueiro Rayan, em treino do Paraná Clube, em 2017 (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Geraldo Bubniak)

VETERANOS NA DEFESA

A defesa do Criciúma normalmente é formada por um quarteto de veteranos. Os zagueiros são Rodrigo (36 anos, ex-Operário, Paraná Clube, Toledo e Cascavel) e Rayan (33 anos, ex-Paraná Clube). A lateral-direita tem Cristovam, 32 anos, como referência – ele e Rayan participaram da campanha do acesso do Paraná Clube para a primeira divisão, em 2017. Outra opção é Claudinho, 22 anos. A lateral-esquerda pode ter Hélder Santos (34 anos, ex-Londrina, Grêmio e Maringá).

MEIO-CAMPO

O Criciúma contratou na semana passada o meia Marquinhos Gabriel, 32 anos, ex-Athletico, Corinthians e Vasco. Tencati afirmou que o jogador deve estrear contra o Coritiba, mas não antecipou se ele começa jogando ou inicia no banco. Ele estava no Goiás e atuando normalmente – disputou cinco partidas em 2023.

O zagueiro Walisson Maia (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Geraldo Bubniak)

EX-CORITIBA

O reserva da zaga é Walisson Maia, 31 anos, que foi revelado nas categorias de base do Coritiba e ficou no clube até 2019. Ele disputou 88 jogos e marcou dois gols pelo clube do Alto da Glória. Pelo Criciúma, só atuou em duas partidas até agora.

Thiago Alves comemora gol pelo Paraná Clube (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Geraldo Bubniak)

EX-PARANÁ

O banco de reservas tem dois jogadores com passagem pelo Paraná Clube. Um deles é o ponta Júlio César, 28 anos, revelado na base do clube da Vila Capanema e que ficou na equipe até 2014. Em 2022, ele estava no Guarani. Outro é o meia-atacante Thiago Alves, 23 anos, que defendeu o Paraná Clube em 2020 e 2021. Ele estava no Bragantino em 2022.

CAMPANHA

O Criciúma só sofreu uma derrota em 2023 – foi para o Marcílio Dias. Somou cinco vitórias e seis empates nos demais jogos do ano. Terminou em 4º lugar a primeira fase do Catarinense e vai pegar o Avaí nas quartas de final. Na Copa do Brasil, eliminou na primeira fase o Real Ariquemes-RO, pelo placar de 3 a 0.

HISTÓRIA

Fundado em 1947, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil em 1991, sob o comando do técnico Felipão. Também conquistou a Série B em 2002 e a Série C em 2006. Tem dez títulos estaduais (o último foi em 2013).

CORITIBA X CRICIÚMA

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Jesús Trindade (Willian Farias) e Bruno Gomes; Kaio César, Marcelino Moreno (Robson) e Alef Manga; Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Rayan e Hélder Santos; Arilson, Marcelo Hermes, Marcinho e Fellipe Mateus; Fabinho e Éder. Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Couto Pereira, às 20 horas