Eduardo e Mineiro (Crédito: Reprodução/Instagram/SportClubeHumaita)

O Sport Club Humaitá só tem uma vitória por competições nacionais em toda sua história. O clube de Porto Acre foi fundado em 2003 e somente 12 anos depois, em 2015, entrou para o futebol profissional. Em 2016, conquistou a segunda divisão do Acre e subiu para primeira divisão.

Em 2021, o Humaitá foi vice-campeão estadual. Em 2022, disputou uma competição nacional pela primeira vez. Teve a oportunidade jogar a Copa do Brasil e foi eliminado já na primeira partida, com o empate em casa em 2 a 2 com o Brasiliense-DF.

Em seguida, ainda em 2022, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Somou uma vitória, três empates e dez derrotas na competição nacional – a única vitória foi sobre o São Raimundo-RR. Terminou em 7º (e penúltimo) lugar do Grupo 1, à frente apenas do Náutico-RR.

No início de 2022, o clube foi campeão do Acre e, com isso, ganhou vaga na Copa do Brasil 2023. E vai receber R$ 750 mil por participar da primeira fase – a cota para o Coritiba (e demais clubes da Série A) é de R$ 1,4 milhão.

O Humaitá é da cidade de Porto Acre, que tem cerca de 18 mil habitantes e fica a 58 km da capital Rio Branco. O clube manda os jogos na capital, no estádio Florestão.

Nesta quinta-feira (dia 23), o Coritiba vai a Rio Branco enfrentar o Humaitá, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. A partida está marcada para 19 horas.

TEMPORADA

Em 2023, o Humaitá só disputou uma partida: vitória por 2 a 0 sobre o Trem-AP, pela Copa Verde, com gols do atacante Rafael Barros e do volante Pisika. A estreia no Campeonato Acreano será no próximo domingo.

TÉCNICO

O time é comandado pelo técnico Álvaro Miguéis, 58 anos, que começou a carreira em 2012, no Atlético-AC. Foi bicampeão estadual pelo Atlético-AC. Está no Humaitá desde maio de 2022 – ele comandou a equipe na Série D.

ELENCO

Quase todos os jogadores do elenco do Humaitá construíram a carreira no futebol da região Norte do país. O atacante Índio, 30 anos, foi formado na base do Palmeiras, mas pouco jogou no Sudeste. O meia Eduardo, 33 anos, chegou a defender o Operário, de Ponta Grossa, em 2019 e em 2020. O volante Mineiro, 33 anos, já atuou por Cianorte, Toledo, Brusque-SC e São Caetano-SP.

