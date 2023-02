Gabriel e Thiago Heleno, capitães de Coritiba e Athletico, e a equipe de argbitragem, antes do Atletiba de 5 de fevereiro (Crédito: Valquir Aureliano)

O goleiro Gabriel, 30 anos, publicou texto falando sobre a briga no clássico Atletiba do último domingo (dia 5). Capitão do Coritiba na partida, ele afirmou que jogadores devem servir de exemplo e que não podem tratar o adversário como inimigo.

“Rivalidade faz parte do futebol. Agora quando excede o limite do respeito vira algo inaceitável. Atletas são exemplos pra jovens e crianças, futuro de uma nação. Precisamos ser exemplo com comportamentos e atitudes, influencia-los ao respeito e saber que o adversário em campo é um companheiro de trabalho e não um inimigo. Que sirva de aprendizado, futebol é alegria, respeito pelo próximo e tantas outras coisas boas. #ficaadica #paz #peace”, escreveu, no Instagram.

A postagem recebeu comentário de René Simões, que trabalhou no Coritiba em 2009 como técnico e em 2022 como head esportivo. “Parabéns. Forte nos são os que batem nos outros, mas os que usam suas fortalezas mentais para o auto controle. Você foi forte. Soube ser líder e mostrar tudo o que falou. Fez do seu falar o seu caminhar. Que Deus te abençoe”, disse.

O texto de Gabriel também recebeu reações positivas dos jogadores Rodrigo Pinho, Natanael e Biel, todos do Coritiba. O ex-atacante Pedro Oldoni, ex-Athletico Paranaense, também elogiou a postagem do goleiro.

No Twitter, o Coritiba fez uma postagem sobre o assunto:

Bom dia, nação coxa-branca! 🇳🇬



Primeira semana mais calma depois do início da temporada. 😅



Vamos por mais! 💪✅



Lembrando sempre, somos contra qualquer tipo de violência, dentro ou fora dos gramados. — Coritiba (@Coritiba) February 6, 2023

Até às 15h30 dessa segunda-feira, o Athletico não havia se manifestado sobre o tema nas redes sociais.