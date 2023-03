Afundou: jogando em casa, Coxa pressionou para tentar uma virada heroica, mas não teve pontaria e acabou eliminado precocemente. Foto: Robson Mafra

O Coritiba está eliminado do Campeonato Paranaense. Depois de perder a partida de ida contra o FC Cascavel por 3 a 1, o time do Alto da Glória bombardeou o adversário, mas não conseguiu neste sábado (11 de março) mais do que um empate no Couto Pereira, ficando no 0 a 0 contra a Serpente. Com isso, o time comandado pelo português Antônio Oliveira cai nas quartas de final do estadual, enquanto o time do interior é o primeiro semifinalista da competição (enfrenta na próxima fase o Operário de Ponta Grossa ou o Aruko, de Maringá).

CONFIRA O RELATO COMPLETO DA PARTIDA: Coritiba bombardeia o Cascavel, mas para na trave e no goleiro adversário e está eliminado do Campeonato Paranaense

Abaixo, você confere a avaliação sobre o desempenho de cada um dos jogadores do Coxa que estiveram em campo no Couto Pereira neste sábado.

ATUAÇÕES DO CORITIBA

Gabriel (6,0)

Não teve que fazer nenhuma defesa. Alguma dificuldade ao jogar com os pés.

Natanael (6,5)

Apareceu constantemente no ataque e conseguiu um par de bons cruzamentos.

Kuscevic (6,0)

Jogou quase como um volante. Teve algumas chances de gol em bolas aéreas, mas não aproveitou.

Liziero (6,0)

Entrou aos 31-2º e quase marcou um gol já no finzinho da partida.

Bruno Viana (6,0)

Foi bem na saída de bola e apareceu algumas vezes na área, mas também não aproveitou as chances.

Victor Luís (6,5)

Foi bem nas bolas paradas e criou uma das melhores chances de gol (que Pinho cabeceou no travessão)

Jesús Trindade (6,0)

Outro que foi bem nos passes e conseguiu criar algo em lances de bola parada também.

Andrey (6,0)

Entrou aos 18-2º. Arriscou um chute de fora da área, mas mandou longe do gol.

Bruno Gomes (6,0)

Foi uma presença muito importante e imponente na primeira etapa, mas depois caiu de produção.

Kaio César (5,5)

Arriscou alguns poucos lances individuais e criou pouco. Finalizou uma vez, longe do gol.

Fabrício Daniel (6,0)

Entrou aos 18-2º e teve algumas boas chances de gol, mas parou no goleiro rival.

Robson (5,5)

Errou alguns lances fáceis – de domínio de bola, por exemplo -, mas também criou algumas boas jogadas.

Matheus Cadorini (6,0)

Entrou aos 31-2º e mostrou qualidade na bola aérea. Mas foi outro que sofreu nas mãos de André Luiz.

Rodrigo Pinho (6,0)

Fez bem o pivô, deu drible, finalizou, cabeceou… Mas não conseguiu o mais importante, que era fazer gol.

Alef Manga (5,5)

Apagado no primeiro tempo, tentou chamar mais o jogo na segunda etapa.