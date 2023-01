Alef Manga (Crédito: Franklin de Freitas)

Alef Manga, 28 anos, vem colecionando números positivos no Coritiba. Um deles é a impressionante média de gols para um jogador da sua posição. Desde que chegou ao clube, ele marcou 17 gols em 55 jogos, com a média de 0,31 por partida. O último foi no domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Aruko, na estreia da equipe em 2023.

PONTAS-ARTILHEIROS DO COXA NO MILÊNIO

Mais gols pelo clube desde 2001

Jogador Gols Jogos Média Rafinha 48 268 0,18 Igor Paixão 21 95 0,22 Robson 20 68 0,29 Alef Manga 17 55 0,31

A média de 0,31 gols por jogo é superior aos três maiores pontas-artilheiros do Coritiba no milênio: Rafinha, Igor Paixão e Robson.

Rafinha, 39 anos e hoje aposentado, fez 48 gols em 268 jogos pelo clube paranaense, entre 2010 e 2021. A média de 0,18. Além de atuar como ponta, também jogou como meia ofensivo centralizado.

Igor Paixão, 22 anos e hoje no Feyenoord, anotou 21 gols em 95 partidas pelo Coxa, com média de 0,22. Jogou como ponta em todos os jogos.

Robson, 31 anos, defendeu o Coritiba em 2019 e 2020. E agora retornou para a temporada 2023, após duas temporadas no Fortaleza. Pelo clube paranaense, fez 20 gols em 68 jogos – média de 0,29.

Considerando todas as posições, o artilheiro do Coritiba no milênio é o centroavante Keirrison, com 72 gols em 173 jogos (média de 0,42). O jogador, hoje com 34 anos, atuou pelo Palm Beach (Estados Unidos) em 2022.

O maior artilheiro da história do clube é o meia Duílio, com 206 gols em 224 jogos (média de 0,92), entre 1954 a 1963.