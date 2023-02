Reprodução/ Twitter @mirassolfc

O Red Bull Bragantino lamentou o empate sem gols diante do Mirassol neste sábado à noite, no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Tentando disparar na liderança do Grupo A, a equipe esbarrou no goleiro Alex Muralha, ex-Coritiba, que fez defesas importantes e assegurou a igualdade a favor do time visitante.

Mesmo com um resultado considerado ruim, o Red Bull Bragantino terminou o dia na liderança do Grupo A, com 14 pontos, na frente de Botafogo (11), Inter de Limeira (10) e Santos (9). O Mirassol, por sua vez, é o lanterna do Grupo B, com nove, atrás de São Paulo (11), Água Santa (11) e Guarani (10).

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Bragantino, com o Mirassol tentando explorar o contra-ataque para tentar surpreender. Do lado do time visitante, Fernandinho foi o jogador mais perigoso, mas pouco fez para ameaçar o gol defendido por Maycon.

Do outro lado, muita velocidade contra a defesa do Mirassol. O Red Bull apostou na agilidade dos seus homens de frente e criou inúmeras oportunidades para tirar o zero do placar, mas Alex Muralha fez defesas importantes para assegurar o 0 a 0.

O panorama continuou igual no segundo tempo, e o Bragantino ficou ainda mais exposto quando o técnico Pedro Caixinha colocou o time todo no ataque. O time da casa chegou a ter quatro jogadores de frente na partida. Foi assim que criou as melhores chances, mas o Mirassol também assustava.

O Bragantino, no entanto, era mais perigoso, mas perdeu a sua principal chance já nos acréscimos. Após cruzamento de Juninho Capixaba, Popó desviou e Alerrandro mandou caprichosamente na trave. A bola insistiu em não entrar. O Mirassol, então, cresceu no fim e até assustou o goleiro Maycon. O time da casa também tentou responder, mas o jogo terminou mesmo no empate.

O Red Bull Bragantino volta a campo na quarta-feira, às 15h, diante do Água Santa, no Distrital do Inamar, em Diadema. Já o Mirassol pega o Ituano na quinta, às 18h, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 0 MIRASSOL

RED BULL BRAGANTINO – Maycon; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Natan (Luan Patrick) e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Popó), Matheus Fernandes e Bruninho (Gustavinho); Artur, Thiago Borbas (Alerrandro) e Sorriso (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro (Luiz Gustavo); Yuri Lima (Zé Mateus), Danielzinho e Gabriel (Camilo); Fernandinho (Flávio), Negueba e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalã.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista.

CARTÕES AMARELOS – Juninho Capixaba e Popó (Red Bull Bragantino). Alex Muralha, Gabriel, Luiz Otávio e Negueba (Mirassol).

RENDA – R$ 49.250,00.

PÚBLICO – 1.966 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.